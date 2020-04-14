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20:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мэттью Макконахи в образе ковбоя показал, как сделать защитную маску

Видео с инструкцией актер опубликовал в своем микроблоге.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:10 MSK, 14.04

В ролике звезда «Настоящего детектива» и «Джентльменов» предстал в образе ковбоя и борца с коронавирусом Бобби Бандито.

«Я охотник за головами Бобби Бандито, но вы можете называть меня Бобби Би. Скажу, что сейчас самое время поймать этого убийцу, ведь у нас еще много дел в жизни», — говорит Макконахи на видео.

Далее он показал, как сделать маску из шейного платка, фильтра для кофе и резинок.

Бобби Бандито напомнил, что сейчас очень важно оставаться дома, но при необходимости выйти на улицу такое средство защиты отлично поможет. В конце ролика он также бросил зрителям вызов по созданию самой крутой маски из платка.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:10 MSK, 14.04
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