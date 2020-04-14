Мэттью Макконахи в образе ковбоя показал, как сделать защитную маску

В ролике звезда «Настоящего детектива» и «Джентльменов» предстал в образе ковбоя и борца с коронавирусом Бобби Бандито.
«Я охотник за головами Бобби Бандито, но вы можете называть меня Бобби Би. Скажу, что сейчас самое время поймать этого убийцу, ведь у нас еще много дел в жизни», — говорит Макконахи на видео.
Далее он показал, как сделать маску из шейного платка, фильтра для кофе и резинок.
Бобби Бандито напомнил, что сейчас очень важно оставаться дома, но при необходимости выйти на улицу такое средство защиты отлично поможет. В конце ролика он также бросил зрителям вызов по созданию самой крутой маски из платка.