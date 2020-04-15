В Москве начали требовать спецпропуска для поездок на транспорте

Начало выдачи и первые сбои
Получить цифровой пропуск для перемещения по городу можно было с 13 апреля. За первые сутки в столице оформили 3,2 миллиона пропусков.
По результатам первичных проверок около 900 тысяч выданных пропусков, которые содержат некорректные или недостоверные данные, например, написания фамилий с цифрами, нулевые и некорректные номера паспортов, некорректные заполнения полей ИНН, будут аннулированы.
Как пояснили столичные власти, все сведения, указанные при получении пропуска, в дальнейшем проверяются, особенно данные о работодателях.
При этом в первый день работы системы наблюдались многочисленные сбои, москвичи жаловались на то, что сайт mos.ru «виснет», а по телефону и по СМС получить пропуск не получается.
В столичной мэрии одной из причин сбоев называли огромное количество кибератак, которое сопоставимо с числом атак за последние полгода.
Как получить спецпропуск
Как отметил ранее в своем блоге Сергей Собянин, получить цифровой пропуск может каждый, для этого необходимо будет заказать его на сайте mos.ru. Однако, власти могут проверить достоверность сообщаемых сведений через соответствующие информационные системы и с помощью непосредственного контроля на дорогах и в общественном транспорте.
Пропуск выдается в электронном виде и представляет собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые четыре знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки. QR-код на пропуске обеспечивает быструю проверку сведений сотрудниками контролирующих органов.
Получить цифровой пропуск можно тремя способами:
- На портале mos.ru нужно выбрать услугу «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу», заполнить необходимые данные, отправить заявку. Система отобразит на экране специальный код, который необходимо сохранить (записать, сфотографировать или сделать скриншот). Одновременно пропуск будет выслан на электронную почту, если вы ее указали.
- Можно отправить СМС на короткий номер 737
- Позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77, по этому же номеру можно получить консультации по вопросам, связанным с получением пропуска.
Цифровой пропуск потребуется для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.
Кроме того, следует обратить внимание, что при подаче заявки на получение цифрового пропуска для поездок на личном транспорте необходимо сообщить его госномер.
Для поездок в общественном транспорте в заявке на получение пропуска необходимо указать номер карты «Тройка» или «Стрелка» (при наличии).
Категории
Спецпропуск разделен на три категории: для поездок на работу, для поездов в медицинские организации и в других личных целях.
Таким образом, пропуск для поездки на работу будет выдан гражданам со сроком до 30 апреля включительно. Он разрешает поездки на работу и обратно, а также служебные разъезды, например, доставку товаров курьерами. Количество поездок не ограничено.
Пропуск для поездок в медицинские учреждения выдается на один день и разрешает поездку в конкретное медицинское учреждение. Количество выдаваемых в течение недели пропусков не ограничено.
Для поездок в других личных целях, соответствующих режиму повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т. п.) выдается однодневный пропуск, который разрешает поездку до места назначения и обратно. Получить этот пропуск можно будет два раза в неделю.
Во время загрузки произошла ошибка.
Поездки между регионами
Между Москвой и Московской областью будет действовать «роуминг» цифровых пропусков, то есть чтобы совершить поездку «Москва — Московская область» и обратно необходимо заказывать один пропуск на портале mos.ru. В свою очередь жители Московской области заказывают пропуск для поездок в Москву и по Москве на своем сайте.
Для поездки в Москву из другого региона необходимо запросить московский пропуск.
Кому не нужен спецпропуск
Поездки без цифрового пропуска в служебных целях имеют право совершать военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца.
Цифровые пропуска не требуются гражданам младше 14 лет.
Также пока можно ходить пешком без пропусков, но строго соблюдая установленные правила и ограничения.
Собянин отметил, что проверка пропуска будет осуществляться в присутствии гражданина с помощью специальной программы в планшете.
После окончания режима повышенной готовности информация о выдаче пропусков будет уничтожена.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.