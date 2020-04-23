Как безобидный микроб веками убивал миллионы людей по всему миру

11 марта 2020 года человечество официально столкнулось с пандемией COVID-2019, вызванной новым коронавирусом. С прошлой пандемии свиного гриппа прошло всего десятилетие, но нынешний патоген куда более опасен, отличается высокой смертностью и вирулентностью. Несмотря на кажущуюся беспрецедентность скорости распространения болезни, истории известно немало инфекций, которые угрожали цивилизации с еще большей силой. Одна из них — холера. «Лента.ру» рассказывает, каким образом это заболевание стало массовым убийцей, от которого не могли спастись ни бедные, ни богатые люди.
Холера — молниеносное заболевание, способное убить человека за сутки. Его возбудитель — бактерия Vibrio cholera — один из рекордсменов по числу устроенных пандемий. Хотя сейчас холера считается болезнью бедных стран с плохо развитой инфраструктурой (вспышки происходят в Гаити, Ираке, Йемене и африканских странах), в прошлом она свирепствовала в развитой Европе, истребляя вообще всех. В XIX веке произошло сразу шесть пандемий, которые унесли жизни десятков миллионов людей.
Принято считать, что холера возникла из-за колонизации британцами Южной Азии, а также индустриальной революции, которая проложила микробу дорогу в Европу и Северную Америку. В какой-то степени именно холера стала причиной появления водопровода и канализации, ведь самым эффективным средством против болезни оказалась чистая вода. Появилась новая парадигма: инфекции возникают там, где царит антисанитария и отсутствует гигиена. Правда, в современном мире чистота уже не всегда залог здоровья, и новые патогены, вроде золотистого стафилококка, могут распространяться даже в стерильных больничных боксах.
Холерный вибрион изначально был безобидным микробом и обитал в мангровом лесу Сундарбана (Индия и Бангладеш), где участвовал в симбиотических взаимоотношениях с веслоногими рачками. Долгое время нога человека почти не ступала на эти территории, однако во второй половине XVIII века сюда вторглись английские колонисты. Через сто лет люди расселились почти по всему Сундарбану и жили по колено в солоноватой воде, кишащей зараженными веслоногими. Продолжительные и тесные контакты позволили вибрионам постепенно адаптироваться к организму человека, но они не сразу стали убийцами.
Ключевым приобретением Vibrio cholera стал токсин, который заставляет кишечник действовать наоборот: высасывать воду с электролитами из тканей самого организма и вызывать диарею и обезвоживание.
В Европе XIX века холеру считали унизительным заболеванием, лишающим человека достоинства и уравнивающим его с нищими и жителями трущоб. Возбудитель холеры загрязнял улицы, питьевую воду, оставался на руках больных и здоровых и — распространялся. Вспышка заболевания шла волной, поражая новые города и буквально стремясь к Европе.
Холера разносилась через транспортные пути и свирепствовала везде, где царила антисанитария, где люди жили бок о бок с фекальными отходами. Роковую роль сыграла и перенаселенность, в частности — разрастание трущоб, где вибрионы без труда проникали в грунтовые воды. Лишь жилищные реформы позволили снизить смертность от холеры и других инфекций в западных странах, однако в бедных регионах планеты до сих пор в ужасных условиях живут сотни миллионов человек.
Человек часто сам играет на руку инфекциям. Вырубка лесов, высокая плотность населения, тесные и долгие контакты с дикими животными — верные способы навлечь на себя смертоносный патоген. Еще одним «смертным грехом» можно назвать невежество и предрассудки.
Это средство было предложено в 1830-х годах, во время второй пандемии холеры. Однако подавляющее число медиков XIX века придерживались мнения, что болезнь эта вызывается миазмами — некими «зловонными испарениями». Следовательно, защищать людей, по их мнению, нужно с помощью сильных ароматов. Иногда людей в профилактических целях заставляли нюхать навоз.
Во времена бедствий многие склонны искать виноватых и проявлять открытую враждебность по отношению к иностранцам, врачам, чиновникам и соседям. В этой ситуации неважно, действительно ли объект агрессии стал виновником или причиной эпидемии. В 30-х годах XIX века вслед за холерой шла волна того, что историки назвали «пандемией ненависти». Холерные бунты, которые охватили Россию, Западную Европу и США, стали настоящей массовой истерией и не имели ничего общего с логикой. Даже бесспорно эффективная мера сдерживания болезни — карантин — становился причиной беспорядков.
В Великобритании ходили слухи, что в больницах избавляются от пациентов, «очищая» общество, а врачи убивают больных, чтобы получить трупы для анатомических исследований. Медиков избивали, нападали на больницы и изоляторы, жертвами становились полицейские и чиновники. Люди протестовали и против захоронения умерших от холеры на местных кладбищах.
В Испании жители Мадрида решили, что эпидемию холеры вызвали монахи, отравившие колодцы по политическим причинам, и начали громить церкви и молельные дома. Похожая ситуация возникла в Сан-Франциско, где толпа учинила расправу над представителями ордена францисканцев. Жертвами погромов и кровопролития стали иммигранты, хотя вина во многом лежала на домовладельцах, которые превратили иммигрантские кварталы в плотно заселенные трущобы. Поначалу во всем винили ирландцев, которые, как считалось, принесли холеру в США. Затем общество переключилось на мусульман-паломников, совершающих хадж. В конце XIX века объектом ненависти стали иммигранты из Восточной Европы, в том числе венгры и российские евреи.
В 2010 году в Гаити произошла крупнейшая в XXI веке вспышка холеры, которая унесла жизни 4,5 тысячи человек. Санитарная обстановка на Гаити оставляла желать лучшего, источником распространения инфекции стала заполненная нечистотами река. В то же время гаитянцы уверены, что холера попала на остров из-за вооруженных сил ООН, которые намеренно занесли ее из Непала. Результаты исследования генома возбудителя показали, что холера действительно была занесена из Непала, однако с большой долей вероятности переносчик был латентным носителем, который не подозревал, что в нем притаилась холерная бомба. Но этого было достаточно, чтобы на Гаити начались столкновения и массовые беспорядки.
Хотя источник появления холеры на острове в целом определили верно, вспышка достигла масштабов эпидемии из-за других факторов, включая вырубку лесов и гражданскую войну, а также антисанитарию и проблемы местной инфраструктуры в Гаити.
В 2006 году эпидемиологи предсказали, что в течение жизни двух следующих поколений возникнет холероподобная пандемия, способная вызвать спад экономики и убить до 200 миллионов людей. Однако тогда ни один из патогенов (ни ВИЧ, ни возбудители гриппа) не дотягивал до уровня холеры. Одним из ключевых показателей способности патогена вызвать эпидемию или пандемию является базовый показатель репродукции (БПР или R0), который равен среднему числу лиц, заражаемых носителем инфекции. Для SARS-CoV-2 БПР оценивается от 2 до 6,47 — почти те же значения, что и для холеры. К счастью, пока COVID-19 не может сравниться со смертоносным кишечным расстройством ни по масштабам, ни по числу смертей.