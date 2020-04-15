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02:49 (мск), источник: Коммерсантъ

В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

У почти 30% заразившихся коронавирусом пациентов в России заболевание проходит бессимптомно, сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, таких пациентов становится все больше по мере увеличения тестирования здоровых людей.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 973 715 +54 860
Скончалось125 910 +6 322
Выздоровело474 261 +25 263
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:41 MSK, 15.04
Источник: Reuters
Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% — люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом.
Анна Попова
(цитата по «Первому каналу»)
Что полезно знать
Если сидишь дома

Поэтому необходимо находиться дома даже тем, кто думает, что он здоров, считает глава Роспотребнадзора. Она отметила, что у специалистов пока нет данных, могут ли быть последствия для здоровья у человека при бессимптомном характере заболевания. Анна Попова сообщила, что результаты принятых мер будут видны к концу этой недели и началу следующей.

В Москве зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом — 13 002. Всего в России подтверждено 21 102 случаев. Для борьбы с коронавирусом в ряде регионов действует режим самоизоляции. В Москве и Московской области с 15 апреля для передвижения на транспорте вводятся цифровые пропуска. Нарушителей будут штрафовать на 5 тыс. руб., в том числе с помощью камер.

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Рацион для самоизоляции
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 11:20 MSK, 13.04
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