В России увеличилось число бессимптомных носителей коронавируса до 30%

Если в начале марта таких было всего около 10%, то сегодня по ряду регионов, вчера, например, в Московской области, количество выявленных инфицированных людей 52% — люди без нарушения состояния здоровья, которые носят вирус, но не знают об этом.
Анна Попова(цитата по «Первому каналу»)
Поэтому необходимо находиться дома даже тем, кто думает, что он здоров, считает глава Роспотребнадзора. Она отметила, что у специалистов пока нет данных, могут ли быть последствия для здоровья у человека при бессимптомном характере заболевания. Анна Попова сообщила, что результаты принятых мер будут видны к концу этой недели и началу следующей.
В Москве зарегистрировано больше всего заболевших коронавирусом — 13 002. Всего в России подтверждено 21 102 случаев. Для борьбы с коронавирусом в ряде регионов действует режим самоизоляции. В Москве и Московской области с 15 апреля для передвижения на транспорте вводятся цифровые пропуска. Нарушителей будут штрафовать на 5 тыс. руб., в том числе с помощью камер.