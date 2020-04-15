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03:59 (мск), источник: РИА Новости

Психолог назвал самых уязвимых перед коронавирусом

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Шанс заразиться коронавирусом связан не только с уровнем соблюдения мер предосторожности, но и с тем, как работает наш мозг. Психолог Сергей Ланг рассказал радио Sputnik об опасных и безопасных моделях поведения во время пандемии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 973 715 +54 860
Скончалось125 910 +6 322
Выздоровело474 261 +25 263
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:41 MSK, 15.04
Источник: РИА Новости

Наиболее уязвимы перед коронавирусом с психологической точки зрения люди, считающие себя неуязвимыми. Сергей Ланг объясняет, что когда вы сами себе говорите, что вирус не тронет именно вас, то ваш организм начинает в это верить и постепенно отключать механизмы защиты.

«Когда человек считает, что заболеть не может, тогда инстинкт самосохранения у него не работает. Этот человек может не замечать опасных признаков, которые могут у него проявляться.

Даже если у такого человека появятся симптомы коронавируса, он может сказать сам себе, что это обычный насморк и не будет придерживаться самоизоляции.
Сергей Ланг
психолог

Это очень опасно, когда человек считает, что с ним ничего и никогда не случится", — считает психолог.

Что полезно знать
Если сидишь дома

С другой стороны, чрезмерная тревожность тоже ни к чему хорошему не приводит, рассказал Сергей Ланг в интервью радио Sputnik.

«Есть обратная сторона медали, когда люди вводят себя в состояние паники. Они боятся, что обязательно заболеют коронавирусом. Они настолько верят в эту мысль, что у них появляются симптомы этой болезни. Это ложная симптоматика. Мысли о том, что ты точно заболеешь, действуют на уровне психосоматики. Человек находится в постоянном состоянии стресса, он убивает свою нервную систему и может довести себя до сердечного приступа, инсульта и даже сумасшествия», — объяснил психолог.

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Повысить шансы организма защититься от коронавируса тоже можно, если следовать простым правилам, которые описал Сергей Ланг.

«Лучше придерживаться рекомендаций, которые нам дает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Надо мыть руки, держаться на расстоянии полутора метров от других людей, а также не надо думать о плохом. Человек в состоянии стресса притягивает к себе болезни. Если вы хотите быть здоровыми, то думайте о хорошем и придерживайтесь всех правил, которые предписаны врачами», — заключил психолог Сергей Ланг.

Справка
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