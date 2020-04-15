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05:35 (мск), источник: РИА Новости

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Канадские вирусологи подтвердили эффективность препарата ремдесивир в борьбе с коронавирусом. Соответствующее исследование было опубликовано в Journal of Biological Chemistry.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 981 239 +60 254
Скончалось126 681 +6 995
Выздоровело486 622 +33 477
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:14 MSK, 15.04
Источник: Reuters

Лекарство, как установили ученые, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

Препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

Теперь ученым предстоит еще ряд испытаний, в том числе и на людях, поскольку до проведения клинических испытаний использовать препарат для лечения коронавируса нельзя.
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Ремдесивир — противовирусный препарат класса ингибиторов РНК-зависимой РНК-полимеразы (полимеразой такого типа пользуется вирус SARS-CoV-2). Он был разработан в 2015 году специалистами из Исследовательского института инфекционных заболеваний армии США. Ремдесивир активно использовался во время эпидемии лихорадки Эбола в 2018 году и был признан безопасным, хотя и менее эффективным, чем моноклональные антитела.

Ранее Минздрав России рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса, Речь идет о комбинации препаратов хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препаратах интерферонов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

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