Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Лекарство, как установили ученые, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.
Препарат тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии
Ремдесивир — противовирусный препарат класса ингибиторов
Ранее Минздрав России рекомендовал шесть препаратов для лечения коронавируса, Речь идет о комбинации препаратов хлорохин, гидроксихлорохин, лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препаратах интерферонов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.