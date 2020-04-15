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08:41 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минздраве сообщили о неготовности части регионов к коронавирусу

Часть регионов РФ, где заболеваемость коронавирусом COVID-19 низкая, не готова оказывать медицинскую помощь больным, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, в полном объеме к росту заболевания готово более половины регионов.
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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 982 552 +61 183
Скончалось126 753 +7 023
Выздоровело493 658 +36 109
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:35 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

«Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах», — сказал господин Мурашко в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По его словам, в полной готовности все регионы должны оказаться к 28 апреля. Министр отметил, что все больницы должны быть готовы к приему пациентов с коронавирусом, а не только профильные.

Он также сообщил, что некоторые регионы сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.

О готовности больниц к приему заразившихся — в материале «Ъ» «Российские врачи жалуются на нехватку защитных средств».

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 00:20 MSK, 15.04
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