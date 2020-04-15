В Минздраве сообщили о неготовности части регионов к коронавирусу

«Мы видим, что сегодня по тем регионам, где еще не пришла в полном формате инфекция, не пришли эти больные, у них есть расслабленность, есть неготовность к оказанию медицинской помощи в больших объемах», — сказал господин Мурашко в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». По его словам, в полной готовности все регионы должны оказаться к 28 апреля. Министр отметил, что все больницы должны быть готовы к приему пациентов с коронавирусом, а не только профильные.
Он также сообщил, что некоторые регионы сталкиваются с нехваткой средств индивидуальной защиты для медиков.
О готовности больниц к приему заразившихся — в материале «Ъ» «Российские врачи жалуются на нехватку защитных средств».