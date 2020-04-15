07:33 (мск), источник: Коммерсантъ
Из США в Россию вылетели 276 человек
Рейс «Аэрофлота» из
«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в
Как сообщил руководитель общества «Русская молодежь» Игорь Кочан, на этом рейсе в Россию возвращаются четверо школьников, которые, по сведениям российского МИДа, оказались «в США в сложном положении». Напомним, Министерство иностранных дел России сделало демарш посольству США в Москве и Госдепартаменту США. В заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой сказано, что несколько десятков школьников из России без ведома властей улетели в США для участия в программах обмена.
С 6 апреля Россия возобновила эвакуацию граждан из других стран. На нее могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. Однако некоторые туристы жалуются, что за ними самолеты не прилетают по несколько суток.