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07:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Из США в Россию вылетели 276 человек

Рейс «Аэрофлота» из Нью-Йорка, на борту которого находятся 276 российских граждан, вылетел в Санкт-Петербург и Москву, сообщили в Генконсульстве РФ в Нью-Йорке. В числе вылетевших россиян были около 30 человек, среди которых дети и люди с хроническими заболеваниями и нуждающиеся в срочном лечении.

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РоссияМир
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Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 981 239 +60 254
Скончалось126 681 +6 995
Выздоровело486 622 +33 477
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:14 MSK, 15.04
Источник: Reuters

«Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку в Нью-Йорке и, в особенности, в аэропорту, осложненную, в том числе отсутствием средств защиты у российских граждан, а также некоторой понятной нервозностью, связанной с желанием вылететь на родину, подавляющее большинство желающих (276 человек) были зарегистрированы на рейс», — сообщил представитель диппредставительства (цитата по «Интерфаксу»).

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Как сообщил руководитель общества «Русская молодежь» Игорь Кочан, на этом рейсе в Россию возвращаются четверо школьников, которые, по сведениям российского МИДа, оказались «в США в сложном положении». Напомним, Министерство иностранных дел России сделало демарш посольству США в Москве и Госдепартаменту США. В заявлении официального представителя МИДа Марии Захаровой сказано, что несколько десятков школьников из России без ведома властей улетели в США для участия в программах обмена.

С 6 апреля Россия возобновила эвакуацию граждан из других стран. На нее могут претендовать россияне, выехавшие из страны после 1 января 2020 года. Однако некоторые туристы жалуются, что за ними самолеты не прилетают по несколько суток.

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