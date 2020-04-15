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07:09 (мск), источник: ТАСС

Врач рассказала о вреде частого мытья и дезинфекции рук

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/ — Мытье руки и их дезинфекция, проводимые чаще в целях борьбы с коронавирусом, при отсутствии правильного ухода за кожей могут привести к образованию бородавок и экземы, а также к аллергической реакции. Об этом рассказала ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры восстановительной медицины и биомедицинских технологий Московского государственного медико-стоматологического университета им. Евдокимова Екатерина Васильева.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:25 MSK, 15.04
Источник: AFP 2020

«Безусловно, частое мытье рук не способствует здоровью кожи, тем более если мы говорим о необходимости частого применения антисептиков. Кожа теряет жировую прослойку, которая придает ей эластичность и необходима для защиты не только от повреждений, но и от потери жидкости. Микротрещины являются «входными воротами» для различных инфекционных агентов. При потрескавшейся, пересушенной коже могут возникнуть вирусные заболевания, наиболее частое из них — вульгарные бородавки кожи руки.

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Также высок риск экземы, особенно у людей-атопиков, предрасположенных к этому: антисептики и тот же хлоргексидин убивают микробное сообщество, которое в норме находится на нашей коже и выполняет защитные функции", — пояснила дерматолог.

В условиях вынужденной частой дезинфекции рук врачи рекомендуют уделить максимальное вниманию восстановлению кожи.

«Увлажняющие кремы нужно применять часто, пять-шесть раз в день, учитывая, что они содержат 80% воды, которая испаряется. Можно посоветовать два-три раза в сутки использовать питательный крем», — отметила Васильева.

Также в качестве профилактики следует тщательно вытирать руки после мытья, говорит ее коллега, доктор медицинских наук, профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медицинской академии последипломного образования Юлия Галлямова. «Когда вы помыли руки, их необходимо сразу хорошо высушить, потому что влага создает дополнительное испарение», — рассказала специалист.

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Эксперты утверждают, то лучшее время для восстановления кожи — это ночь. В этот период можно делать маски-перчатки для пересушенной, раздраженной кожи из смеси молока, сметаны и масла. В обычный питательный крем на ночь также можно добавить эфирные масла: мяту, мелиссу, ромашку или петрушку.

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«Эфирные масла, будучи летучими веществами, обладают наибольшей проникающей способностью и хорошо подавляют воспалительные процессы», — объясняет Васильева.

Антисептики также могут содержать аллергические компоненты, поэтому Васильева рекомендует без необходимости не оставлять их на коже длительное время, нейтрализуя водой. При выявлении аллергии на средство его необходимо заменить. Наиболее безопасным в этом плане будет семидесятипроцентный спиртовой раствор.

По словам Галлямовой, оптимальное антисептическое средство можно приготовить самостоятельно по рецепту, предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). «В рекомендации ВОЗ есть очень хороший рецепт, содержащий спирт, перекись водорода и глицерин. Здесь большую помощь окажет глицерин, поскольку он будет сохранять влагу», — заметила дерматолог.

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