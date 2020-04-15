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09:33 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт объяснил опасность бессимптомных носителей коронавируса

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Человек с коронавирусом при бессимптомном течении заболевания может заразить других, на сегодня это главная проблема, связанная с распространением инфекции, считает заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор Сергей Авдеев.

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Инфицировано21 102 +2 774
Скончалось170 +22
Выздоровело1 694 +224
Инфицировано1 982 552 +61 183
Скончалось126 753 +7 023
Выздоровело493 658 +36 109
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:35 MSK, 15.04
Источник: РИА Новости

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», — рассказал Авдеев РИА Новости.

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Если сидишь дома

Он отметил, что бессимптомно болезнь чаще всего переносят более молодые, здоровые и крепкие люди. На сегодняшний день известно, что пожилые люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и гипертонической болезнью, переносят коронавирус тяжелее, уточнил эксперт.

Что касается детей, то они в целом реже болеют коронавирусом, однако бессимптомное течение у них тоже достаточно распространено, подчеркнул Авдеев.

«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается. Если данная фаза прошла, то человек может узнать, что переболел коронавирусом, только пройдя тест на выявление антител», — пояснил эксперт.

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