Эксперт объяснил опасность бессимптомных носителей коронавируса

«Человек с бессимптомным течением коронавируса, безусловно, может заразить других людей. Сегодня это главная проблема», — рассказал Авдеев РИА Новости.
Он отметил, что бессимптомно болезнь чаще всего переносят более молодые, здоровые и крепкие люди. На сегодняшний день известно, что пожилые люди, пациенты с сопутствующими заболеваниями, в том числе сахарным диабетом и гипертонической болезнью, переносят коронавирус тяжелее, уточнил эксперт.
Что касается детей, то они в целом реже болеют коронавирусом, однако бессимптомное течение у них тоже достаточно распространено, подчеркнул Авдеев.
«Определить наличие коронавируса при бессимптомном течении можно, только сдав анализ, при этом только в той фазе, когда вирус размножается. Если данная фаза прошла, то человек может узнать, что переболел коронавирусом, только пройдя тест на выявление антител», — пояснил эксперт.