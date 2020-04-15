Очереди выстроились на вход в столичное метро из-за введения электронных пропусков

Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda? (@Fredegonda1) April 15, 2020
Большая очередь из пассажиров выстроилась на входе на станцию столичного метро «Селигерская» в первый день действия электронных пропусков на поездки по Москве, передает в среду корреспондент РИАМО.
В среду в Московском регионе начал действовать пропускной режим. Для совершения поездки на личном или общественном транспорте необходимо наличие цифрового пропуска.
Утром у турникетов на «Селигерской» скопилось множество пассажиров. Чтобы войти в метро, они должны предъявить сотрудникам полиции электронный пропуск. При этом люди стоят кучно, не соблюдая социальную дистанцию в 1,5−2 метра, у многих отсутствуют маски.
Проверка каждого человека занимает около минуты, полицейские внимательно изучают цифровые пропуска на передвижение и паспорта граждан.
Пассажиров на выходе из метро не проверяют. Купить проездной билет или продлить «Тройку» можно без