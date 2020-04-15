В Москве начали проверять спецпропуска (фото)

В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В городе выстроились очереди из автомобилей. Сотрудники
Пробки образовались на въезде в Москву. Движение затруднено на Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском шоссе, Видновской эстакаде, улице Энергетиков, Лермонтовском проспекте, а также на шоссе Энтузиастов.
Получить цифровой пропуск для перемещения по городу можно с 13 апреля, заказав его на сайте mos.ru. Все сведения, указанные при получении пропуска, проверяются, особенно данные о работодателях, поясняют столичные власти.
Анна Лысенко