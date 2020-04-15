Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Почему аппараты ИВЛ важны во время пандемии COVID-19 Итальянские медики вынуждены выбирать, кого из пациентов подключать к аппаратам искусственной вентиляции легких
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
10:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Москве начали проверять спецпропуска (фото)

На дорогах очереди.

Коронавирус COVID-19
11:09 (мск)В России остался последний регион без коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 986 986 +61 175
Скончалось126 812 +6 994
Выздоровело494 368 +35 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
31
фотография
31
фотография
31
фотография
Читайте также
Названо число выданных пропусков для передвижения по Москве

В столице начали действовать спецпропуска для поездок на личном и общественном транспорте. Соответствующий указ ранее подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

В городе выстроились очереди из автомобилей. Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД проверяют у водителей разрешение на проезд.

Пробки образовались на въезде в Москву. Движение затруднено на Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Новорязанском шоссе, Видновской эстакаде, улице Энергетиков, Лермонтовском проспекте, а также на шоссе Энтузиастов.

Получить цифровой пропуск для перемещения по городу можно с 13 апреля, заказав его на сайте mos.ru. Все сведения, указанные при получении пропуска, проверяются, особенно данные о работодателях, поясняют столичные власти.

Анна Лысенко

Читайте также
Сергей Собянин объяснил порядок действия цифровых пропусков в Москве
Во время загрузки произошла ошибка.
12 апреля© Ньюстюб
Цифровые пропуска: как будет работать пропускная система в Москве
Источник:©Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
Коронавирус COVID-19
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России остался последний регион без коронавируса
Врач назвал бесполезные антисептики
В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
Из США в Россию вылетели 276 человек
В России может увеличиться количество инвалидов после пандемии
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 360
С просторов сети 140
Что делать будем? 138
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 131
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Лолита попала в психбольницу
Коронавирус пришел за Винокуром
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Популярные темы на «Детях»
Городские жительницы, расскажите ваши планы на будущее? 442
Двойка на дистанционном обучении 426
Пластика 208
Посоветуйте пожалуйста,меня опять накрывает 187
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь