Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
11:05 (мск), источник: Индикатор

Пандемию коронавируса могли вызвать бродячие собаки

С самого начала вспышки коронавирусной инфекции СOVID-19 ученые пытались определить, от какого вида животных вирус SARS-CoV-2 перешел к людям, чтобы понять эволюционную историю и возможные источники подобных патогенов.

Коронавирус COVID-19
11:09 (мск)В России остался последний регион без коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 986 986 +61 175
Скончалось126 812 +6 994
Выздоровело494 368 +35 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

Ранее предполагалось, что вирус передался человеку от летучих мышей, змей или панголинов, но у всех этих версий есть нестыковки. Исследователь из Оттавского университета Сюйхуа Ся предположил, что источником инфекции могли быть бродячие собаки. Результаты работы ученый опубликовал в журнале Molecular Biology and Evolution.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Наши наблюдения позволили сформировать новую гипотезу о происхождении и передаче SARS-CoV-2 человеку, — говорит Ся, профессор биологии Оттавского университета. — Предок SARS-CoV-2 и его ближайший родственник, коронавирус летучих мышей, попали в кишечник собак, что, скорее всего, привело к быстрой эволюции вируса у собак и его перемещению к человеку. Это свидетельствует о важности мониторинга атипичных коронавирусов у одичавших собак при борьбе с SARS-CoV-2».

У человека и млекопитающих есть ключевой антивирусный белок — ZAP — который может остановить вирус, предотвращая его размножение в организме хозяина и деградацию его генома. Вирусная мишень представляет собой последовательность из CpG-динуклеотидов в пределах генома РНК. CpG-динуклеотиды действуют как знак, который иммунная система человека использует для поиска и уничтожения вируса. ZAP скапливается в основном в легких человека, и производится в больших количествах в костном мозге и лимфатических узлах, где иммунная система впервые инициирует свою атаку.

Но было показано, что такие вирусы как SARS-CoV-2, могут избегать действия белка, уменьшая последовательность CpG-динуклеотидов. Аналогичное исследование ВИЧ — другого РНК-вируса, — показывает, что он также использовал этот «трюк», чтобы обойти противовирусную защиту человека.

Одним из следствий этого является то, что оставшиеся CpG-динуклеотиды в вирусном геноме, вероятно, важны для вируса и могут служить мишенью для ослабления вирулентности при разработке вакцины.

В новом исследовании Ся проанализировал 1252 генома бетакоронавирусов из базы данных GenBank. Исследователь обнаружил, что SARS-CoV-2 и его наиболее близкий известный родственник, коронавирус летучих мышей (BatCoV RaTG13), имеют наименьшее количество CpG среди представителей своего семейства.

Статьи
Питомцы и COVID-19: 5 главных вопросов

Авторы также показали уменьшение последовательности CpG-динуклеотидов при движении от BatCoV RaTG13 к SARS-CoV-2. Из результатов анализа ученый сделал несколько выводов. Он выяснил, что во-первых, вирус, вероятно, развился в ткани с высокой экспрессией ZAP, которая благоприятствует вирусным геномам с низким количеством CpG-динуклеотидов. Во-вторых, что еще более важно, выживание вируса указывает на то, что он успешно избежал противовирусной защиты, опосредованной ZAP. Другими словами, вирус стал скрытным и опасным для человека.

Затем ученый провел тот же анализ для генома вируса MERS-CoV верблюжьего происхождения и обнаружил его предшественников, заражающих пищеварительную систему верблюдов. Эти «пищеварительные» вирусы имели более низкое количество CpG-динуклеотидов, чем поражающие их дыхательную систему. После этого исследователь провел анализ собачьих коронавирусов CCoV и обнаружил, что количество динуклеотидов в их геноме практически такое же, как у SARS-CoV-2 и BatCoV RaTG13. Он также нашел предшественников этих вирусов, которые поражают пищеварительную систему и имеют пониженную CpG-последовательность.

Кроме того, ключевой рецептор, который позволяет вирусу проникнуть в клетку — ACE2 — больше всего производится в пищеварительной системе человека, а именно в тонком кишечнике и двенадцатиперстной кишке.

Это еще один факт, указывающий на то, что пищеварительные системы млекопитающих, вероятно, являются ключевой мишенью для коронавирусов.

Интерпретируя результаты своей работы, Сюйхуа Ся предложил свой сценарий передачи вируса человеку. Он предполагает, что предшественник нового коронавируса попал в организм собаки, которая съела мясо летучей мыши. Естественный отбор в кишечнике собаки заставил вирус уменьшить свою последовательность CpG-динуклеотидов. Затем патоген мог попасть от собаки к человеку совершенно разными путями — от прямого контакта с животным, зараженным легочной формой заболевания, до поедания его мяса, — и избежать в человеческом организме обнаружения белком ZAP.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Читайте также
Как выглядит коронавирус?
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
 Исследование проблем мигрантов выявило недальновидность российской политики
Собаки не умеют мириться после ссоры
Коронавирус COVID-19
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
Коронавирус: Испания и Италия ослабляют карантин
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России остался последний регион без коронавируса
Врач назвал бесполезные антисептики
В Госдуме оценили идею вернуть продуктовые карточки
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Из США в Россию вылетели 276 человек
В России может увеличиться количество инвалидов после пандемии
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Горячие темы на Авто
Как хорошо, что я не власть 360
С просторов сети 140
Что делать будем? 138
9 мая мир будет отмечать 75 лет победы над фашизмом! 131
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Главное о коронавирусе у детей в вопросах и ответах Педиатр ответил на вопросы, волнующие родителей
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь