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11:09 (мск), источник: Lenta.Ru

В России остался последний регион без коронавируса

В России случаи коронавируса выявлены в 84 из 85 регионов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 986 986 +61 175
Скончалось126 812 +6 994
Выздоровело494 368 +35 803
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:55 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"

Последним субъектом, где официально не зафиксировано ни одного случая, стала Республика Алтай, следует из данных Telegram-канала столичного оперштаба.

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Ранее зараженных коронавирусом также не было на Чукотке и в Ненецком автономном округе, но теперь там по одному подтвержденному случаю.

В Республике Алтай проживают чуть более 220 тысяч человек. Она граничит с Китаем, Монголией и Казахстаном, а также Алтайским краем, Кемеровской областью, Республикой Хакасия и Республикой Тыва.

По последним данным, в России зарегистрировано 24,5 тысячи случаев коронавируса. За все время зафиксировано 198 летальных исходов, 1986 человек выздоровели. За сутки подтверждены 3388 новых случаев, больше всего — в Москве, Московской области, Мурманской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В Москве с 15 апреля для передвижения по городу нужен спецпропуск. Из-за этого на въезде в столицу образовались пробки, а на входе в метро люди вынуждены подолгу стоять в очередях.

Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
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