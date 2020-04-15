13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арест и рыба в пакете попали на лучшие фото года
В короткий список попали фотографы из России.
Названы 10 лучших фоторабот года Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2020.
Победители названы в категориях «Пейзаж», «Архитектура», «Культура», «Креатив», «Движение», «Дикая природа», «Портрет», «Натюрморт», «Уличная фотография» и «Путешествие».
Престижный фотоконкурс также представил 100 фотографий короткого списка. В него вошли работы пяти фотографов из России: Дмитрия Тульментьева, Анастасии Каминской, Станислава Станковского, Игоря Крюкова и Миши Джапаридзе.
Лучшее фото конкурса будет названо 9 июня. Победитель получит 5 тысяч долларов на профессиональное развитие.
Анна Лысенко