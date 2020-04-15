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Фоторепортажи
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
13:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Арест и рыба в пакете попали на лучшие фото года

В короткий список попали фотографы из России.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий
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Названы 10 лучших фоторабот года Открытого конкурса Sony World Photography Awards 2020.

Победители названы в категориях «Пейзаж», «Архитектура», «Культура», «Креатив», «Движение», «Дикая природа», «Портрет», «Натюрморт», «Уличная фотография» и «Путешествие».

Престижный фотоконкурс также представил 100 фотографий короткого списка. В него вошли работы пяти фотографов из России: Дмитрия Тульментьева, Анастасии Каминской, Станислава Станковского, Игоря Крюкова и Миши Джапаридзе.

Лучшее фото конкурса будет названо 9 июня. Победитель получит 5 тысяч долларов на профессиональное развитие.

Анна Лысенко

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