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11:59 (мск)

Крупнейшее образовательное событие Synergy Global Forum впервые пройдет в цифровом формате

Основными темами мероприятия станут глобальное изменение мира, новые возможности для разных отраслей бизнеса, а также трансформация жизни и поведения людей.

Источник: РИА "Новости"

17—18 апреля пройдет трансляция цифрового аналога Synergy Global Forum — Synergy Online Forum. Ожидается, что онлайн-форум соберет порядка 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ.

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В ходе форума состоится ряд панельных сессий, объединенных общей темой «Наш новый мир», по антикризисному управлению и экспертной аналитике в таких сегментах, как малый и средний бизнес, e-commerce, ресторанный бизнес, ритейл, индустрия развлечений, логистика, девелопмент, производство и медицина.

Всего на форуме в течение двух дней на десяти онлайн-сценах выступят более 200 экспертов, лидеров рынка, собственников и топ-менеджеров таких компаний, как «Мегафон», Okko, Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», goods.ru, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», «Утконос», «Битрикс», HeadHunter, Henderson и многих других.

Хедлайнером выступит знаменитый эксперт, философ, автор экономического бестселлера и теории «черных лебедей» Нассим Талеб. Он расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы.

Нынешняя ситуация в мире дает нам основание задуматься над тем, каким этот мир станет после выхода из кризиса и завершения пандемии. Человечество не первый раз переживает эпидемию ранее неизвестных смертельных вирусов и глобальные экономические кризисы. Автор теории утверждает, что, несмотря на то, что есть вещи, которые невозможно предсказать, мы можем выстроить системы, которые позволят нам защитить себя.

В своем бестселлере я объяснил, что «черные лебеди» непредсказуемы и, вместо того чтобы пытаться сфокусировать свое внимание на том, чтобы предсказать «черного лебедя», гораздо лучше было бы попробовать защитить себя. С момента возникновения моей теории прошло много лет, но люди так и не поняли суть этого феномена. Не стоит концентрироваться на каких-то экстремальных событиях! Вместо этого нужно строить то, что позволит преодолевать эти события, а не противостоять им.
Нассим Талеб

За пять лет организации самого крупного образовательного события мира его гостями выступили такие всемирно известные спикеры, как Арнольд Шварценеггер, Ричард Брэнсон, Рэй Курцвейл, Саймон Синек, Ник Вуйчич, Хабиб Нурмагомедов, Майкл Портер, Ицхак Адизес, Малкольм Гладуэлл, Оливер Стоун, Кетс де Вриес и многие другие. Площадками форума становились крупнейшие по вместительности российские концертные и спортивные комплексы — «Крокус Сити Холл», «Олимпийский» и «Газпром Арена».

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