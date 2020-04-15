Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
12:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Какой магазин считается ближайшим?

АиФ.ru узнал у юриста, какой магазин может считаться ближайшим.

Коронавирус COVID-19
12:46 (мск)Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 988 143 +58 221
Скончалось126 859 +6 410
Выздоровело494 939 +33 120
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

​Во многих регионах России введен режим повышенной готовности в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Граждане должны находиться на самоизоляции дома, при этом они могут выходить в ближайшие магазин или аптеку. АиФ.ru узнал у юриста Натана Будовница, какой магазин может считаться ближайшим и может ли человек пойти, например, в булочную или гипермаркет, которые расположены чуть подальше.

Ближайший магазин — это тот, что ближе всего к дому?

Законодательно, какой магазин является ближайшим, нигде не поясняется. Например, в указе мэра Москвы оговаривается, что гражданин может выгуливать животное на расстоянии не более 100 метров от дома, но в случае с магазинами просто употребляется формулировка «ближайшие» без указания точного расстояния.

Что полезно знать
Если сидишь дома

В некоторых регионах уже предупредили жителей, что будут штрафовать, если человек решит отправиться не в магазин у дома, а в дальний супермаркет на другом конце города. Например, начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко заявил, что в ближайших к дому магазинах можно найти все необходимые для жизнеобеспечения продукты (рыба, птица, мясо, овощи, фрукты, молочная продукция, крупы и макароны, вода, соки и пр.), даже если они небольшие и несетевые. «Однозначно будут штрафовать. Говорю как юрист: ближайший магазин — это ближайший магазин», — цитирует Осыченко «Дон-медиа».

«В законе нет определения, что такое ближайший магазин. Соответственно, мы должны трактовать это с точки зрения русского языка. Ближайший — то есть самый ближний по месту нахождения. Но кто и как это будет устанавливать? Полицейские, я сомневаюсь, что будут ходить с рулеткой и измерять, какой магазин ближе. У нас не введены ограничения на посещения магазинов, которые находятся рядом с местом жительства. Лично я считаю, что “ближайшие” — это все магазины, которые находятся в определенной близости по месту проживания», — говорит Натан Будовниц.

Он добавляет, что ближайшим можно считать магазин, который находится в шаговой доступности:

Если до магазина можно дойти за 5−10 минут пешком, то, мне кажется, его можно считать ближайшим. К тому же есть разные магазины с разным набором продуктов. В каком-то магазине могут просто отсутствовать продукты, которые я хочу купить. Это могут быть абсолютно разные продукты, как продовольственные, так и нет. Та же история и с аптекой — например, те же защитные маски есть не в каждой аптеке рядом с домом.

Что делать, если по пути в магазин остановит полиция?

Полицейскому нужно показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также рассказать, куда вы направляетесь. По словам юриста, поскольку в законе не прописано, какой магазин считается ближайшим, полицейские будут оценивать это сами.

«Если вас останавливает полицейский, и он доверяет той информации, что вы ему рассказываете, то он может обойтись просто профилактической беседой. Если же он по каким-то причинам считает, что вы рассказали ему ложную информацию, то составляет протокол. Но у человека есть право обжаловать штраф. Эта ситуация очень сложная, и пока неизвестно, как она будет дальше регулироваться», — заключает юрист.

Справка
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросыСергей Собянин утвердил порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Москве в период режима повышенной готовности
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
 Как и с какими документами выходить из дому, чтобы не было штрафа
«Платите за карантин!» Туристов заселили в отель, где нашли коронавирус
Коронавирус COVID-19
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
Врач назвал бесполезные антисептики
Республика Алтай осталась последним регионом без коронавируса
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Авто
Возить родственников на работу запрещено, а на дачу — можно Автор закона о штрафах за нарушения режима самоизоляции в Москве Кирилл Щитов объяснил Авто Mail.ru, как действовать водителям в спорных ситуациях, чтобы не «попасть» на 5000 рублей
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Двойка на дистанционном обучении 454
Пластика 236
Посоветуйте пожалуйста,меня опять накрывает 209
Звезды, которые отказались от успешных ролей 135
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь