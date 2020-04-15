Какой магазин считается ближайшим?

Во многих регионах России введен режим повышенной готовности в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом. Граждане должны находиться на самоизоляции дома, при этом они могут выходить в ближайшие магазин или аптеку. АиФ.ru узнал у юриста Натана Будовница, какой магазин может считаться ближайшим и может ли человек пойти, например, в булочную или гипермаркет, которые расположены чуть подальше.
Законодательно, какой магазин является ближайшим, нигде не поясняется. Например, в указе мэра Москвы оговаривается, что гражданин может выгуливать животное на расстоянии не более 100 метров от дома, но в случае с магазинами просто употребляется формулировка «ближайшие» без указания точного расстояния.
В некоторых регионах уже предупредили жителей, что будут штрафовать, если человек решит отправиться не в магазин у дома, а в дальний супермаркет на другом конце города. Например, начальник правового управления при губернаторе Ростовской области Евгений Осыченко заявил, что в ближайших к дому магазинах можно найти все необходимые для жизнеобеспечения продукты (рыба, птица, мясо, овощи, фрукты, молочная продукция, крупы и макароны, вода, соки и пр.), даже если они небольшие и несетевые. «Однозначно будут штрафовать. Говорю как юрист: ближайший магазин — это ближайший магазин», — цитирует Осыченко «Дон-медиа».
«В законе нет определения, что такое ближайший магазин. Соответственно, мы должны трактовать это с точки зрения русского языка. Ближайший — то есть самый ближний по месту нахождения. Но кто и как это будет устанавливать? Полицейские, я сомневаюсь, что будут ходить с рулеткой и измерять, какой магазин ближе. У нас не введены ограничения на посещения магазинов, которые находятся рядом с местом жительства. Лично я считаю, что “ближайшие” — это все магазины, которые находятся в определенной близости по месту проживания», — говорит Натан Будовниц.
Он добавляет, что ближайшим можно считать магазин, который находится в шаговой доступности:
Если до магазина можно дойти за 5−10 минут пешком, то, мне кажется, его можно считать ближайшим. К тому же есть разные магазины с разным набором продуктов. В
каком-томагазине могут просто отсутствовать продукты, которые я хочу купить. Это могут быть абсолютно разные продукты, как продовольственные, так и нет. Та же история и с аптекой — например, те же защитные маски есть не в каждой аптеке рядом с домом.
Полицейскому нужно показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также рассказать, куда вы направляетесь. По словам юриста, поскольку в законе не прописано, какой магазин считается ближайшим, полицейские будут оценивать это сами.
«Если вас останавливает полицейский, и он доверяет той информации, что вы ему рассказываете, то он может обойтись просто профилактической беседой. Если же он по