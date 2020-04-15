Умерший в Петербурге пациент с COVID-19 страдал хроническими болезнями

«Шестидесятитрехлетний мужчина умер 7 апреля в СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина”. Смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Прижизненно получен положительный результат исследования на COVID-19. Страдал хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении на официальной странице комитета в соцсети «ВКонтакте».
Как сообщал в среду городской оперативный штаб, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 929 случаев заражения COVID-19. Умерло пять человек. Выздоровело 170 человек, из них семь — за последние сутки.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 3 388 в 65 регионах. При этом Мурманская область обогнала Санкт-Петербург по суточному приросту заболевших коронавирусом (137 против 130). Пятерку регионов, лидирующих по распространению COVID-19, замыкает Ленинградская область со 108 новыми случаями коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.