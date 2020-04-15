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13:04 (мск), источник: РИА Новости

Умерший в Петербурге пациент с COVID-19 страдал хроническими болезнями

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 апр — РИА Новости. Пятый умерший от коронавируса пациент в Петербурге страдал хроническими заболеваниями, ему было 63 года, сообщает городской комитет по здравоохранению.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 988 143 +58 221
Скончалось126 859 +6 410
Выздоровело494 939 +33 120
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 15.04
Источник: РИА "Новости"
Инфографика
Как выглядит коронавирус?

«Шестидесятитрехлетний мужчина умер 7 апреля в СПб ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница имени С. П. Боткина”. Смерть наступила на 18-е сутки от начала заболевания от дыхательной недостаточности, обусловленной вирусной пневмонией. Прижизненно получен положительный результат исследования на COVID-19. Страдал хроническими заболеваниями», — говорится в сообщении на официальной странице комитета в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщал в среду городской оперативный штаб, всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 929 случаев заражения COVID-19. Умерло пять человек. Выздоровело 170 человек, из них семь — за последние сутки.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, за последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции — 3 388 в 65 регионах. При этом Мурманская область обогнала Санкт-Петербург по суточному приросту заболевших коронавирусом (137 против 130). Пятерку регионов, лидирующих по распространению COVID-19, замыкает Ленинградская область со 108 новыми случаями коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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