12:46 (мск), источник: Секрет Фирмы
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
Россияне рассказали, с какими сложностями они столкнулись на удалённой работе.
Исследовательская компания Ipsos провела опрос среди жителей
Оказалось, что менее четверти (22%) россиян довольны своим переходом на удалёнку. Доля тех, кто в первую неделю апреля работал полную или неполную неделю из дома, выросла на 35% (на 5% больше, чем неделей ранее).
Тем не менее, 78% россиян увидели в своей удалённой работе в основном недостатки. Каждый третий (34,5%) признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность работы упала. Ещё 33,8% указали, что им непросто провести границу между личной жизнью и работой. 32,9% пожаловались на плохо оборудованное рабочее место. 32,1% отметили, что им мешают семья и дети, а 30,3% признались, что скучают по личному общению с коллегами и клиентами.
Порой россиянам на удалёнке мешают и совсем не рабочие проблемы. 26,8% рассказали, что сидя дома они поправляются и набирают лишний вес.
Аналитики изучили также сообщения об удалённой работе в социальных сетях. Из 700 000 публикаций, включая мемы, посты и новости, около 13% оказались сугубо негативными, 10% — позитивными, остальные — нейтральными. Многие жалуются на снижение эффективности удалённой работы
Впрочем, у удалённой работы нашли и свои преимущества. 76% россиян отметили экономию времени на дорогу, 84% вспомнили про отсутствие трат на транспорт, кофе и еду в офисе. Опрошенные признались, что им даже нравится гибкий график работы (59%), возможность просыпаться позже (55%) и дополнительное время на домашние дела (43%).
По оценкам исследовательского холдинга «Ромир» в результате пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер временно прекратили работать более 44% москвичей. Из них 12% заявили о полной потере работы, а 32% уверены, что это временная пауза.