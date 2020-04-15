Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
12:46 (мск), источник: Секрет Фирмы

Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы

Россияне рассказали, с какими сложностями они столкнулись на удалённой работе.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 988 143 +58 221
Скончалось126 859 +6 410
Выздоровело494 939 +33 120
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

Исследовательская компания Ipsos провела опрос среди жителей городов-миллионников, чтобы выяснить, как изменилось поведение потребителей в условиях самоизоляции.

Оказалось, что менее четверти (22%) россиян довольны своим переходом на удалёнку. Доля тех, кто в первую неделю апреля работал полную или неполную неделю из дома, выросла на 35% (на 5% больше, чем неделей ранее).

Тем не менее, 78% россиян увидели в своей удалённой работе в основном недостатки. Каждый третий (34,5%) признался, что ему тяжело сосредоточиться дома, а эффективность работы упала. Ещё 33,8% указали, что им непросто провести границу между личной жизнью и работой. 32,9% пожаловались на плохо оборудованное рабочее место. 32,1% отметили, что им мешают семья и дети, а 30,3% признались, что скучают по личному общению с коллегами и клиентами.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Порой россиянам на удалёнке мешают и совсем не рабочие проблемы. 26,8% рассказали, что сидя дома они поправляются и набирают лишний вес.

Аналитики изучили также сообщения об удалённой работе в социальных сетях. Из 700 000 публикаций, включая мемы, посты и новости, около 13% оказались сугубо негативными, 10% — позитивными, остальные — нейтральными. Многие жалуются на снижение эффективности удалённой работы из-за присутствия дома детей и плохого интернета. Кроме того, выросли затраты на еду и коммунальные услуги.

Впрочем, у удалённой работы нашли и свои преимущества. 76% россиян отметили экономию времени на дорогу, 84% вспомнили про отсутствие трат на транспорт, кофе и еду в офисе. Опрошенные признались, что им даже нравится гибкий график работы (59%), возможность просыпаться позже (55%) и дополнительное время на домашние дела (43%).

По оценкам исследовательского холдинга «Ромир» в результате пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер временно прекратили работать более 44% москвичей. Из них 12% заявили о полной потере работы, а 32% уверены, что это временная пауза.

Рацион для самоизоляции
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
В России систему распознавания лиц научили измерять температуру людей
Коронавирус COVID-19
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Врач назвал бесполезные антисептики
Республика Алтай осталась последним регионом без коронавируса
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Авто
Возить родственников на работу запрещено, а на дачу — можно Автор закона о штрафах за нарушения режима самоизоляции в Москве Кирилл Щитов объяснил Авто Mail.ru, как действовать водителям в спорных ситуациях, чтобы не «попасть» на 5000 рублей
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Новости партнеров
Коронавирус пришел за Винокуром
Российские чиновники, которые укатили на курорты в разгар эпидемии
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Сын Понаровской протянет еще недели три
Gnezdo.ru
Помните ее в "Ералаше"? Вот какая она сейчас
Самые свежие факты об Анастасии Заворотнюк
Примадонна сняла редкое видео в спальне Лизы
Как выглядит жена красавца из Великолепного века
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Ургант глаз не мог оторвать от похудевшей Лолиты в телесном комбинезоне
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь