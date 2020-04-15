Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
13Покидая Ухань
15В Канаде выбрали лучшие фото замерзших волос
12:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: держать социальную дистанцию придется до 2022 года

Полностью избавиться от коронавируса пока не удастся.

Коронавирус COVID-19
12:46 (мск)Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 988 143 +58 221
Скончалось126 859 +6 410
Выздоровело494 939 +33 120
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:05 MSK, 15.04
Источник: Reuters

Разовых мер в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19 будет недостаточно, считают ученые из Гарвардского университета.

Читайте также
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказал о ее эффектах

Они провели компьютерное моделирование, чтобы понять, может ли COVID-19 стать сезонным явлением, как сезонная простуда или грипп. Результаты исследования опубликованы в Science.

«Мы обнаружили, что единовременных мер по социальному дистанцированию, вероятно, будет недостаточно», — приводит слова ведущего автора исследования Стивена Кисслера AFP.

Ученые считают, что даже после преодоления пандемии карантинные меры придется периодически повторять, если показатели заболеваемости COVID-19 снова будут расти. Так будет продолжаться до начала массового применения эффективной вакцины.

С другой стороны, отмечают исследователи, социальная дистанция иногда настолько эффективна, что препятствует выработке иммунитета.

Тем временем в России уже началось испытание вакцины от коронавируса на добровольцах. По прогнозам профессора Андрея Козлова, разработка вакцины, которая должна защитить россиян от заражения коронавирусом, займет около года.

Анна Лысенко

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Как уменьшить риск заражения вирусом, совершая покупки
Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:35 MSK, 15.04
Коронавирус COVID-19
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
«Паспорт» на время пандемии: как тесты на антитела могут помочь вернуться на работу до конца карантина
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
Юрист объяснил, какой магазин считается ближайшим
Врач назвал бесполезные антисептики
Республика Алтай осталась последним регионом без коронавируса
Как проверяют спецпропуска в Москве (фото)
Туристам не советуют планировать поездки в Европу летом
Банки повышают требования к первому взносу по ипотеке
Здоровье
Сколько продолжается заразный период, если у вас коронавирус? Вот что к настоящему времени известно на этот счет науке.
Hi-Tech
Как выглядит «Глаз Сахары» из космоса (фото) Новые фотографии от «Роскосмоса»
Авто
Возить родственников на работу запрещено, а на дачу — можно Автор закона о штрафах за нарушения режима самоизоляции в Москве Кирилл Щитов объяснил Авто Mail.ru, как действовать водителям в спорных ситуациях, чтобы не «попасть» на 5000 рублей
Кино
Христич играет Пугачеву в новом сериале: первые фото в образе Многосерийный детектив «Охота на певицу» расскажет об одном из самых громких дел времен СССР
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
Лолита попала в психбольницу
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Популярные темы на «Детях»
Двойка на дистанционном обучении 454
Пластика 236
Посоветуйте пожалуйста,меня опять накрывает 209
Звезды, которые отказались от успешных ролей 135
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Прощальное фото Лещенко: врачи сделали все, что могли для певца
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь