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15:07 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ опубликовала список потенциальных вакцин от коронавируса

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время в мире разрабатывается не менее 70 потенциальных вакцин против коронавируса, причем три из них уже проходят клинические испытания.

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РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано1 999 628 +63 982
Скончалось128 011 +7 097
Выздоровело500 996 +36 001
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:34 MSK, 15.04
Источник: РИА Новости

Ближе всех к завершению находится, в соответствии с документом ВОЗ, вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии. Она уже одобрена для тестирования на людях и проходит второй этап клинической проверки.

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За ней следуют вакцины двух американских биотехнологических стартапов — компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. При этом обе компании, никогда раньше не выпускавшие подобных продуктов, пропустив обязательный в других случаях этап испытаний на животных, который обычно длится годами, сразу перешли к испытаниям на людях.

В разработках участвуют самые различные организации — от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп. Однако, вопрос не только в том, чтобы оперативно создать вакцину. Учитывая темпы распространения заболевания, нужно будет после утверждения вакцины быстро произвести ее в крупных промышленных масштабах. А это уже под силу лишь крупным фармацевтическим компаниям, обладающим огромными производственными мощностями. Свои потенциальные вакцины, находящиеся на доклинических стадиях, уже есть у таких известных производителей, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.

ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от COVID-19 беспрецедентные. Разработка новой вакцины, как правило, является дорогостоящим, сложным и длительным процессом, требующим сотен миллионов долларов инвестиций и многих лет испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна.

Обычно для выпуска новых вакцин на рынок требуется 10−15 лет, сейчас же компании планируют сократить этот срок до 1−1,5 лет.
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Это связано с тем, что от вируса, который уже унес жизни 110 тысяч человек по всему миру, а число заболевших приближается к двум миллионам, так и не найдено лекарства.

Несмотря на то, что нынешняя пандемия является третьей вспышкой коронавируса в XXI веке — первыми из которых являются SARS и MERS, до сих пор нет утвержденных вакцин против коронавирусов. Поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер сдерживания, все надежды — на новую вакцину.

И при этом, как показала история борьбы с ВИЧ, нет никакой гарантии, что вакцина вообще будет создана. Поэтому исследователи работают в самых разных направлениях, не зная пока, какое из них сработает.

Эксперты обеспокоены тем, что пропуск многих обязательных этапов тестирования потенциальных вакцин повышает риск их последующего применения.

В качестве одного из таких рисков отмечается возникновения эффекта так называемого «иммунного усиления», когда вакцина приводит не к возникновению иммунитета, а наоборот, ослабляет ответную реакцию организма человека на вирус.

Для координации усилий в области разработки вакцин против нового коронавируса ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.

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15:47 (мск)© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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