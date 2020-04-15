ВОЗ опубликовала список потенциальных вакцин от коронавируса

Ближе всех к завершению находится, в соответствии с документом ВОЗ, вакцина, разработанная компанией CanSino Biologics Inc. в Гонконге и Пекинским институтом биотехнологии. Она уже одобрена для тестирования на людях и проходит второй этап клинической проверки.
За ней следуют вакцины двух американских биотехнологических стартапов — компаний Moderna Inc. и Inovio Pharmaceuticals Inc. При этом обе компании, никогда раньше не выпускавшие подобных продуктов, пропустив обязательный в других случаях этап испытаний на животных, который обычно длится годами, сразу перешли к испытаниям на людях.
В разработках участвуют самые различные организации — от фармацевтических гигантов и крошечных биотехнологических компаний до академических центров и некоммерческих групп. Однако, вопрос не только в том, чтобы оперативно создать вакцину. Учитывая темпы распространения заболевания, нужно будет после утверждения вакцины быстро произвести ее в крупных промышленных масштабах. А это уже под силу лишь крупным фармацевтическим компаниям, обладающим огромными производственными мощностями. Свои потенциальные вакцины, находящиеся на доклинических стадиях, уже есть у таких известных производителей, как Pfizer Inc., Johnson & Johnson и Sanofi.
ВОЗ признает, что темпы разработки вакцины от COVID-19 беспрецедентные. Разработка новой вакцины, как правило, является дорогостоящим, сложным и длительным процессом, требующим сотен миллионов долларов инвестиций и многих лет испытаний для подтверждения того, что вакцина безопасна и эффективна.
Это связано с тем, что от вируса, который уже унес жизни 110 тысяч человек по всему миру, а число заболевших приближается к двум миллионам, так и не найдено лекарства.
Несмотря на то, что нынешняя пандемия является третьей вспышкой коронавируса в XXI веке — первыми из которых являются SARS и MERS, до сих пор нет утвержденных вакцин против коронавирусов. Поскольку маловероятно, что инфекционный патоген будет подавлен только с помощью мер сдерживания, все надежды — на новую вакцину.
И при этом, как показала история борьбы с ВИЧ, нет никакой гарантии, что вакцина вообще будет создана. Поэтому исследователи работают в самых разных направлениях, не зная пока, какое из них сработает.
Эксперты обеспокоены тем, что пропуск многих обязательных этапов тестирования потенциальных вакцин повышает риск их последующего применения.
Для координации усилий в области разработки вакцин против нового коронавируса ВОЗ создала Международную платформу для регистрации клинических испытаний, задача которой состоит в том, чтобы обеспечить всем участвующим в принятии решений доступ к полной картине научных исследований.