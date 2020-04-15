Доктор Мясников станет главным спикером штаба по коронавирусу

Как сообщается, врач и телеведущий станет официальным представителем штаба и как главный спикер организации будет информировать россиян об угрозе коронавируса. Также в его обязанности войдет оповещение населения о способах профилактики и лечения нового заболевания.
Специалист на новой должности будет представлять проекты психологической помощи, проекты эпидемиологов и ученых по тестированию на наличие вируса и вакцинам от нового коронавируса. Мясников также займется борьбой с фейковыми новостями по теме коронавируса.
Источник «Би-би-си» назвал Мясникова человеком, близким к руководству мэрии Москвы. Он с 2010 года работает главным врачом больницы имени М. Е. Жадкевича. Доктор был доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 2018 года и Сергея Собянина — на выборах мэра Москвы. Мясников также участвует в информационной кампании по поддержке поправок в Конституцию России, выступает в агитационных роликах на телевидении.
С началом распространения пандемии Мясников сделал множество публичных заявлений и прогнозов о распространении коронавируса. Для этого он использовал собственный Instagram и свежесозданный Telegram-канал «Доктор Мясников». Кроме того, Мясников стал частым гостем YouTube-эфиров своего друга Владимира Соловьева.
В феврале Мясников утверждал, что коронавирус может быть полезным для россиян. По его словам, люди начали внимательнее следить за здоровьем, испугавшись болезни. Тогда он говорил, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю. В апреле врач признал, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу.