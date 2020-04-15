Герои «Спокойной ночи, малыши!» запустили в Сети акцию #спокойнодома

«Мы с моими друзьями соблюдаем самоизоляцию и ни капельки не скучаем. Мы рисуем, читаем, поем, делаем зарядку, играем! А чем занимаетесь вы? Расскажите», — обращается к ребятам телегерой.
Для этого юным пользователям вместе с родителями нужно записать видео и рассказать на нем об успехах или навыках, которые удалось освоить на самоизоляции.
Главное, отправить ролик в инстаграм или телеграм-аккаунт: @hrusha_klass. Самые интересные материалы покажут в эфире главной детской передачи страны.
Уже завтра, 16 апреля, на канале «Карусель» выйдет спецвыпуск «Спокойной ночи, малыши!», в котором герои подскажут, чем заняться дома, чтобы не заскучать. Они помогут освоить оригами, выучить стихотворение, а также помочь маме с готовкой или уборкой.
«Мойте ручки, слушайтесь родителей и ешьте витамины. А главное оставайтесь дома», — советует в своем блоге Хрюша.