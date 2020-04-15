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16:39 (мск), источник: РИА Новости

ВОЗ опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID-19

ЖЕНЕВА, 15 апр — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения опубликовала обновленную стратегию по борьбе с COVID 19, документ был обнародован после заявления президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтон приостанавливает финансирование ВОЗ.

Коронавирус COVID-19
17:19 (мск)Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона человек
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 000 984 +58 624
Скончалось128 071 +6 345
Выздоровело501 206 +36 133
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
Источник: Агентство «Москва»

«Одна из главных вещей, которую мы узнали за последние месяцы о COVID-19, это то, что чем быстрее все случаи будут выявлены, протестированы, изолированы и необходимым уходом, тем сложнее будет распространяться вирус. Этот принцип спасет жизни людей и смягчит экономические последствия пандемии. Нельзя терять время. Основное внимание ВОЗ сосредоточено на том, чтобы служить всем людям, чтобы спасти жизни и остановить пандемию COVID-19», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в своем микроблоге в Twitter, представляя обновленную стратегию после заявлений Трампа.

Опубликованный документ состоит из 28 страниц. Он, в частности, содержит рекомендации государствам по наиболее эффективным с точки зрения ВОЗ мерам по сдерживанию распространения COVID-19, выявлению заболевших, отслеживанию их контактов, а также международному взаимодействию и обмену информацией по исследованиям вируса.

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ВОЗ лишилась финансирования США
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17:08 (мск)© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
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