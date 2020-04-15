Ростуризм выпустил рекомендации по возврату средств за отмененные поездки

Федеральное агентство по туризму информирует, что распоряжением правительства РФ туроператорам, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности туроператора (ФПО) для возврата денежных средств туристам за туристские продукты в страны, в которых введены ограничения по причине эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (период путешествия — с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года).
В Ростуризме напомнили, что непосредственное решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор посредством направления соответствующего уведомления в Ассоциацию «Турпомощь». Туроператоры, которые не проинформировали об использовании ФПО, осуществляют возврат денежных средств туристам или иным заказчикам из собственных средств в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
«Если путешествие должно было совершиться в одну из стран, в которых введены ограничения, в период с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года, турист вправе обратиться к туроператору за возмещением денежных средств за тур из ФПО туроператора. Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом)», — говорится в сообщении.
Туроператор направляет указанные документы по истечения срока предъявления туристами соответствующих требований (шесть месяцев). Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом).
«Для возврата денежных средств из средств фонда туроператора туристу или иному заказчику необходимо направить в течение шести месяцев туроператору требование о возврате, а также необходимые документы, предусмотренные правилами. Информация о сроках и порядке подачи требования размещается на сайте соответствующего туроператора, форма требования — на сайте Ассоциации «Турпомощь», — уточняет Ростуризм.