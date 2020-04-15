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17:05 (мск), источник: РИА Новости

Ростуризм выпустил рекомендации по возврату средств за отмененные поездки

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендации туристам по возврату денежных средств за неиспользованные туры из-за ситуации, вызванной пандемией коронавируса, сообщает сайт ведомства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:44 MSK, 15.04
Источник: РИА Новости

Федеральное агентство по туризму информирует, что распоряжением правительства РФ туроператорам, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, предоставлена возможность использовать накопленные средства фонда персональной ответственности туроператора (ФПО) для возврата денежных средств туристам за туристские продукты в страны, в которых введены ограничения по причине эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией (период путешествия — с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года).

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В Ростуризме напомнили, что непосредственное решение об использовании средств ФПО принимает сам туроператор посредством направления соответствующего уведомления в Ассоциацию «Турпомощь». Туроператоры, которые не проинформировали об использовании ФПО, осуществляют возврат денежных средств туристам или иным заказчикам из собственных средств в общем порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

«Если путешествие должно было совершиться в одну из стран, в которых введены ограничения, в период с даты введения ограничений до 1 июня 2020 года, турист вправе обратиться к туроператору за возмещением денежных средств за тур из ФПО туроператора. Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом)», — говорится в сообщении.

Ведомство проинформировало, что выплата туристу осуществляется в течение 60 рабочих дней после представления туроператором реестра требований туристов и документов, установленных правилами.
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Туроператор направляет указанные документы по истечения срока предъявления туристами соответствующих требований (шесть месяцев). Возврат денежных средств туристу осуществляется вне зависимости от порядка заключения договора о реализации туристского продукта (напрямую с туроператором или с турагентом).

«Для возврата денежных средств из средств фонда туроператора туристу или иному заказчику необходимо направить в течение шести месяцев туроператору требование о возврате, а также необходимые документы, предусмотренные правилами. Информация о сроках и порядке подачи требования размещается на сайте соответствующего туроператора, форма требования — на сайте Ассоциации «Турпомощь», — уточняет Ростуризм.

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