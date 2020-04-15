19:53 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru
Представили iPhone SE (2020): самый доступный айфон за последние четыре года
Компактный смартфон с небольшим дисплеем, который можно назвать iPhone SE 2. Для тех, кто соскучился по сканеру отпечатков пальцев.
В 2017 году Apple перешла от iPhone 8 сразу к iPhone X (буква X в данном случае означает «десять»), поэтому предполагалось, что новый недорогой смартфон получит название iPhone 9, чтобы заполнить пробел. Apple решила выбрать старое название — iPhone SE.
iPhone SE (2020) создавался на базе старого iPhone 8, который в свою очередь принципиально ничем не отличается от iPhone 6. Компания уже использовала подобный прием с первым iPhone SE в 2016 году — он был полной копией iPhone 5 и 5S в плане дизайна. Это позволяет компании сэкономить на проектировании нового корпуса и комплектующих, заодно снизить цену устройства.
В новом iPhone SE стоит классический
В смартфоне все еще стоит одна камера на 12 Мп с оптической стабилизацией — она лучше, чем в старом iPhone 8, но все еще не дотягивает до более дорогих iPhone 11
Главное нововведение iPhone SE — это процессор Apple A13, который установлен в более дорогих iPhone 11 и 11 Pro. Этот чип и так стал одним из самых мощных на рынке, а с небольшим разрешением дисплея «iPhone 9» может стать одним из самых производительных смартфонов. Кроме того, iPhone SE поддерживает две
Самое интересное — цена. Айфоны уже давно перевалили отметку в 60 тысяч рублей, а топовый iPhone 11 Pro вообще стоит больше 100 тысяч рублей. Поэтому iPhone SE предлагает современное «железо» в старом корпусе по доступной цене — 39 999 рублей за модель на 64 ГБ ($399 в США).
Также в продаже появится iPhone SE на 128 ГБ (45 тысяч рублей) и на 256 ГБ (54 тысячи). Предзаказ откроется 23 апреля и уже через день он появится в открытой продаже.
Получается долгожданный айфон для тех, кто хочет получить новое устройство в компактном корпусе — такие модели уже редко встречаются даже среди Android.
После этого анонса из продажи исчезнет оригинальный iPhone 8, но пока он продается и стоит дешевле.
Если у вас уже есть смартфон или любой другой гаджет Apple, оставьте отзыв — расскажите о минусах и плюсах устройства, чтобы помочь остальным с выбором.
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