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19:53 (мск), источник: Hi-Tech Mail.ru

Представили iPhone SE (2020): самый доступный айфон за последние четыре года

Компактный смартфон с небольшим дисплеем, который можно назвать iPhone SE 2. Для тех, кто соскучился по сканеру отпечатков пальцев.

В 2017 году Apple перешла от iPhone 8 сразу к iPhone X (буква X в данном случае означает «десять»), поэтому предполагалось, что новый недорогой смартфон получит название iPhone 9, чтобы заполнить пробел. Apple решила выбрать старое название — iPhone SE.

iPhone SE (2020) создавался на базе старого iPhone 8, который в свою очередь принципиально ничем не отличается от iPhone 6. Компания уже использовала подобный прием с первым iPhone SE в 2016 году — он был полной копией iPhone 5 и 5S в плане дизайна. Это позволяет компании сэкономить на проектировании нового корпуса и комплектующих, заодно снизить цену устройства.

В новом iPhone SE стоит классический Retina-дисплей с диагональю 4,7 дюйма и разрешением 1334×750 пикселей. Под экраном находится кнопка Home со сканером отпечатков пальцев Touch ID — он работает в два раза быстрее предшественника. В отличие от iPhone 8, этот смартфон уже не поддерживает распознавание силы нажатия 3D Touch — компания отказалась от этой технологии в прошлом году.

В смартфоне все еще стоит одна камера на 12 Мп с оптической стабилизацией — она лучше, чем в старом iPhone 8, но все еще не дотягивает до более дорогих iPhone 11 из-за более дешевой оптики.

Главное нововведение iPhone SE — это процессор Apple A13, который установлен в более дорогих iPhone 11 и 11 Pro. Этот чип и так стал одним из самых мощных на рынке, а с небольшим разрешением дисплея «iPhone 9» может стать одним из самых производительных смартфонов. Кроме того, iPhone SE поддерживает две SIM-карты — одну обычную и одну eSIM.

Самое интересное — цена. Айфоны уже давно перевалили отметку в 60 тысяч рублей, а топовый iPhone 11 Pro вообще стоит больше 100 тысяч рублей. Поэтому iPhone SE предлагает современное «железо» в старом корпусе по доступной цене — 39 999 рублей за модель на 64 ГБ ($399 в США).

Также в продаже появится iPhone SE на 128 ГБ (45 тысяч рублей) и на 256 ГБ (54 тысячи). Предзаказ откроется 23 апреля и уже через день он появится в открытой продаже.

Получается долгожданный айфон для тех, кто хочет получить новое устройство в компактном корпусе — такие модели уже редко встречаются даже среди Android.

После этого анонса из продажи исчезнет оригинальный iPhone 8, но пока он продается и стоит дешевле.

Если у вас уже есть смартфон или любой другой гаджет Apple, оставьте отзыв — расскажите о минусах и плюсах устройства, чтобы помочь остальным с выбором.

Сейчас удачный момент, чтобы сделать покупки по старому курсу до повышения цен. Если вы давно хотели приобрести что-то из техники, не теряйте времени — смотрите самые выгодные цены и выбирайте по категориям: смартфоны, смарт-часы и фитнес-браслеты, телевизоры, ноутбуки и планшеты, наушники, камеры, крупная бытовая техника, мелкая бытовая техника.

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