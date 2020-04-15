В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным. <…> И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию, и последующее снижение в июне и июле», — сказал врач.
Он подчеркнул, что это станет возможно при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.
Пандемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. ВОЗ сообщает о более 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из которых скончались. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.
Количество зараженных в России превысило 24 тысячи человек, из них около двух тысяч выздоровели, 198 — скончались. Всего в стране провели полтора миллиона тестов.