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21:28 (мск), источник: РИА Новости

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом в Москве

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказал в эфире канала «Доктор», когда в Москве ожидают снижения количества новых случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 023 663 +44 894
Скончалось132 276 +7 080
Выздоровело507 330 +36 583
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:24 MSK, 15.04
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фотографии

«Я думаю, что конец апреля — начало мая будет переломным. <…> И мы должны ступить в Москве на некое плато, стабилизацию, и последующее снижение в июне и июле», — сказал врач.

Он подчеркнул, что это станет возможно при соблюдении всех мер профилактики и безопасности.

Пандемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила абсолютное большинство стран мира. ВОЗ сообщает о более 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из которых скончались. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

Количество зараженных в России превысило 24 тысячи человек, из них около двух тысяч выздоровели, 198 — скончались. Всего в стране провели полтора миллиона тестов.

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Источник:©Аргументы и факты
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