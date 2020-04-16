«Корона» слетела. Почему россияне бегают от врачей и не соблюдают карантин?

Но случаи побегов из изоляции идут на десятки и сотни. Люди убегают от врачей в аэропортах, покидают больницы, прячутся от полиции. АиФ.ru рассказывает самые заметные истории.
14 апреля из стационара сбежал житель подмосковного Жуковского. Сейчас под угрозой находятся сразу несколько человек — посетители и персонал магазина по улице Серова.
Там он купил алкоголь и продукты. К подъезду беглеца прибыл наряд полиции, но он разговаривал со стражами порядка только с балкона. Пока весь алкоголь не был выпит, пациент в стационар не вернулся.
Еще в феврале самовольно сбежала из самарской больницы Гузель Недер. У ее ребенка на четвертый день после возвращения из китайского Хайнаня поднялась температура. Девушка написала в Инстаграме, что условия в отделении ее поразили. Якобы там не соблюдались никакие санитарные нормы, поверхности обрабатывали прямо при пациентах, спецодежды на сотрудниках не было. К тому же Гузель узнала, что снова беременна. И решила сбежать.
В социальных сетях девушка и подверглась критике, и получила слова утешения. Некоторые призывали ее «перестать строить из себя жертву», «не думать, что ты умнее врачей». Другие сочувствовали и советовали в следующий раз крепко подумать, вызывать ли скорую или остаться лечиться дома.
Тогда же, в феврале, из Боткинской больницы в Петербурге сбежала Алла Ильина. Девушка вскрыла электромагнитный замок, замкнула провода и покинула больницу. В соцсетях ее стали называть Сарой Коннор — в честь героини из «Терминатора», которая смогла вырваться из психлечебницы.
По словам Аллы, ее с недомоганием положили в больницу всего на сутки. Ни о каком 14-дневном карантине не шло и речи. Девушка незадолго до этого вернулась из Китая. Алле в медучреждении не понравилось, и она придумала план побега.
Алла утверждала, что ни один ее анализ на коронавирус не был положительным. Однако визитеры настаивали на ее возвращении в стены лечебного учреждения.
Главврач больницы имени Боткина подал на строптивую пациентку в суд. Она утверждала, что нарушаются ее права, не понимая, почему 14 дней изоляции отсчитываются с момента поступления в учреждение, а не с момента возвращения на родину. Аллу вернули в больницу по решению суда.
Но самым смешным в этой истории оказался не побег «а-ля Терминатор». Аллу как этакого борца за свободу стали прославлять оставшиеся на карантине в Боткинской больнице. А две девушки сняли видео и перепели песню группы «Пающие трусы»: «Я хочу, как Алла, из Боткина сбежала». Ролик разлетелся по интернету, и обеих героинь заранее выписали из больницы: именно тогда медики решили отсчитывать 14 дней не с момента поступления в больницу, а с момента возвращения
Бежала из больничного «заточения» и крымчанка Екатерина Репях. Девушка самовольно покинула севастопольскую инфекционную больницу. Репях вернулась из Китая. Сама поехала сдать пробы на коронавирус, однако ее заперли в больнице. Екатерина пробыла в больнице 4 дня, а потом сбежала.
«Просто взяли и закрыли в палате, замуровали окна и двери, не выпускали. Я просидела в палате с железной кроватью, грязным матрасом, спертым и плохим воздухом (без возможности выхода даже в интернет, по причине того, что связь в больнице не “ловит”), четыре дня. Меня не выпускали», — написала Екатерина на своей странице в соцсети, но вскоре пост удалила.
Несколько пациентов сбежали и из московской Коммунарки в середине марта. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всех их нашли и вернули назад. «Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — заявила чиновница.
Но если раньше речь шла о единичных случаях нарушения карантина, то в марте в Красноярске с разницей в несколько минут приземлились два самолета из Таиланда. Пассажирам еще в салонах измерили температуру. А в аэропорту всем шестистам туристам предложили подписать согласие на добровольную самоизоляцию. На бланке предстояло написать свои данные и поставить подпись.
Однако процедуру проводили всего четыре человека, а люди, летевшие 7 часов, устали и мечтали поскорее добраться до дома. В
Позже выяснилось, что эти же бумаги можно было заполнить дома. Главное — соблюдать самоизоляцию и не выходить из квартир и домов.
Иногда отрицательный пример россиянам показывают и те, кто по долгу службы прекрасно осведомлен о карантине.
Главный внештатный инфекционист Минздрава Ставрополья Ирина Санникова скрыла ото всех свою мартовскую поездку в Мадрид. Сейчас она уволена. Врач, которая читала лекции в Ставропольском медицинском университете, в том числе и о важности самоизоляции, сама не стала сидеть на карантине. Она попала в больницу с пневмонией.
Следственный комитет завел на доктора уголовное дело. По сообщениям СМИ, женщина не считает себя виноватой.
9 апреля петербуржец Георгий Образцов, вернувшийся из Швейцарии, сам подал иск в суд на Роспотребнадзор. Мужчина приехал
В ответ Образцов написал заявление, в котором потребовал отменить постановление о его помещении в обсерватор. Он якобы был за границей и не знал о необходимости находиться в самоизоляции по возвращении на родину. И вообще считает, что нахождение в больнице рядом с потенциально больными людьми опасно для него самого.