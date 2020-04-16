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12:17 (мск), источник: Аргументы и факты

«Корона» слетела. Почему россияне бегают от врачей и не соблюдают карантин?

Профилактика коронавируса требует самой простой, но эффективной меры — самоизоляции. Особенно важно соблюдать карантин тем, у кого COVID-19 подтвержден или заподозрен.

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Скончалось137 666 +10 076
Выздоровело518 600 +17 883
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:33 MSK, 16.04
Источник: РИА "Новости"

Но случаи побегов из изоляции идут на десятки и сотни. Люди убегают от врачей в аэропортах, покидают больницы, прячутся от полиции. АиФ.ru рассказывает самые заметные истории.

Выпить хочется

14 апреля из стационара сбежал житель подмосковного Жуковского. Сейчас под угрозой находятся сразу несколько человек — посетители и персонал магазина по улице Серова.

Дело в том, что пациент с подтвержденным коронавирусом сразу из инфекционного отделения направился в супермаркет возле своего дома.

Там он купил алкоголь и продукты. К подъезду беглеца прибыл наряд полиции, но он разговаривал со стражами порядка только с балкона. Пока весь алкоголь не был выпит, пациент в стационар не вернулся.

«Плохие условия»

Еще в феврале самовольно сбежала из самарской больницы Гузель Недер. У ее ребенка на четвертый день после возвращения из китайского Хайнаня поднялась температура. Девушка написала в Инстаграме, что условия в отделении ее поразили. Якобы там не соблюдались никакие санитарные нормы, поверхности обрабатывали прямо при пациентах, спецодежды на сотрудниках не было. К тому же Гузель узнала, что снова беременна. И решила сбежать.

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В социальных сетях девушка и подверглась критике, и получила слова утешения. Некоторые призывали ее «перестать строить из себя жертву», «не думать, что ты умнее врачей». Другие сочувствовали и советовали в следующий раз крепко подумать, вызывать ли скорую или остаться лечиться дома.

«Я хочу, как Алла»

Тогда же, в феврале, из Боткинской больницы в Петербурге сбежала Алла Ильина. Девушка вскрыла электромагнитный замок, замкнула провода и покинула больницу. В соцсетях ее стали называть Сарой Коннор — в честь героини из «Терминатора», которая смогла вырваться из психлечебницы.

По словам Аллы, ее с недомоганием положили в больницу всего на сутки. Ни о каком 14-дневном карантине не шло и речи. Девушка незадолго до этого вернулась из Китая. Алле в медучреждении не понравилось, и она придумала план побега.

Никто бы и не заметил побега, но Алла написала о своем бегстве в социальных сетях. Спустя четыре дня в ее квартиру постучались санитары из больницы с нарядом полиции.
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Алла утверждала, что ни один ее анализ на коронавирус не был положительным. Однако визитеры настаивали на ее возвращении в стены лечебного учреждения.

Главврач больницы имени Боткина подал на строптивую пациентку в суд. Она утверждала, что нарушаются ее права, не понимая, почему 14 дней изоляции отсчитываются с момента поступления в учреждение, а не с момента возвращения на родину. Аллу вернули в больницу по решению суда.

Но самым смешным в этой истории оказался не побег «а-ля Терминатор». Аллу как этакого борца за свободу стали прославлять оставшиеся на карантине в Боткинской больнице. А две девушки сняли видео и перепели песню группы «Пающие трусы»: «Я хочу, как Алла, из Боткина сбежала». Ролик разлетелся по интернету, и обеих героинь заранее выписали из больницы: именно тогда медики решили отсчитывать 14 дней не с момента поступления в больницу, а с момента возвращения из-за границы.

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«Замуровали»

Бежала из больничного «заточения» и крымчанка Екатерина Репях. Девушка самовольно покинула севастопольскую инфекционную больницу. Репях вернулась из Китая. Сама поехала сдать пробы на коронавирус, однако ее заперли в больнице. Екатерина пробыла в больнице 4 дня, а потом сбежала.

«Просто взяли и закрыли в палате, замуровали окна и двери, не выпускали. Я просидела в палате с железной кроватью, грязным матрасом, спертым и плохим воздухом (без возможности выхода даже в интернет, по причине того, что связь в больнице не “ловит”), четыре дня. Меня не выпускали», — написала Екатерина на своей странице в соцсети, но вскоре пост удалила.

Беглянку объявили во всероссийский розыск. Она сама вышла в Сеть, только когда 14 дней карантина минули, однако свое местонахождение не сообщила.
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Несколько пациентов сбежали и из московской Коммунарки в середине марта. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что всех их нашли и вернули назад. «Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», — заявила чиновница.

Бегом из аэропорта

Но если раньше речь шла о единичных случаях нарушения карантина, то в марте в Красноярске с разницей в несколько минут приземлились два самолета из Таиланда. Пассажирам еще в салонах измерили температуру. А в аэропорту всем шестистам туристам предложили подписать согласие на добровольную самоизоляцию. На бланке предстояло написать свои данные и поставить подпись.

Однако процедуру проводили всего четыре человека, а люди, летевшие 7 часов, устали и мечтали поскорее добраться до дома. В какой-то момент по очереди пронесся слух, что бланки кончились и придется ждать новую партию. Народ недоумевал, почему нельзя было обеспечить всех бланками еще в самолете.

Кто-то крикнул «Вперед!», толпа рванула и вырвалась наружу, снося по пути и пытающихся их остановить полицейских.
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Позже выяснилось, что эти же бумаги можно было заполнить дома. Главное — соблюдать самоизоляцию и не выходить из квартир и домов.

С карантина на лекцию

Иногда отрицательный пример россиянам показывают и те, кто по долгу службы прекрасно осведомлен о карантине.

Главный внештатный инфекционист Минздрава Ставрополья Ирина Санникова скрыла ото всех свою мартовскую поездку в Мадрид. Сейчас она уволена. Врач, которая читала лекции в Ставропольском медицинском университете, в том числе и о важности самоизоляции, сама не стала сидеть на карантине. Она попала в больницу с пневмонией.

Когда пришел положительный результат теста на коронавирус, выяснилось, что врач заразила 11 человек.

Следственный комитет завел на доктора уголовное дело. По сообщениям СМИ, женщина не считает себя виноватой.

На свободу через суд

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9 апреля петербуржец Георгий Образцов, вернувшийся из Швейцарии, сам подал иск в суд на Роспотребнадзор. Мужчина приехал из-за границы и не соблюдал режим самоизоляции. В итоге сотрудники полиции посадили его на принудительный карантин в обсерватор «Заря», устроенный на территории пансионата. На следующий день Образцов сбежал с карантина. Его снова вернули, еще и предъявили обвинение по 236 статье — о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

В ответ Образцов написал заявление, в котором потребовал отменить постановление о его помещении в обсерватор. Он якобы был за границей и не знал о необходимости находиться в самоизоляции по возвращении на родину. И вообще считает, что нахождение в больнице рядом с потенциально больными людьми опасно для него самого.

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