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02:01 (мск), источник: РИА Новости

Академик РАН: COVID-19 может передаваться во время еды и в процессе родов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев рассказал, что новый коронавирус может передаваться во время еды, а также в процессе родов.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 056 055 +82 340
Скончалось134 178 +8 268
Выздоровело511 019 +36 758
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:04 MSK, 16.04
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Малеев отметил, что самые распространенные пути заражения коронавирусом — воздушно-капельный и контактный, а также через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. Кроме того, «вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу».

«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — пояснил академик в интервью, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Малеев добавил, что в 80% случаев коронавирус лечить несложно, особенно быстро выздоравливают дети. Однако людей старше 65, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью, лечить гораздо сложнее.

Также академик считает проблемой то, что вирусом очень легко заразиться, поэтому и больные, и те, кто за ними ухаживает, обязательно должны носить маски.

Малеев подтвердил, что курильщикам сложнее переносить коронавирус. «Болезнь в первую очередь поражает легкие, а у курильщиков априори есть раздражения и воспаления дыхательных путей», — сказал он.

Академик рассказал, что прогнозировать снижение заболеваемости в России пока сложно, ведь пика болезнь не достигла. «Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах. В том же Китае продолжают заражаться и умирать больные, но это 10 человек в день, несравнимо с тем, что было пару месяцев назад», — пояснил он.

Малеев порекомендовал в качестве профилактики ежедневно проветривать помещение, делать влажную уборку и потреблять достаточное количество витаминов.

Пожилым людям он посоветовал держать под контролем хронические заболевания: вовремя принимать лекарства и при необходимости обращаться к врачам.

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