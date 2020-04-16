Академик РАН: COVID-19 может передаваться во время еды и в процессе родов

Малеев отметил, что самые распространенные пути заражения коронавирусом — воздушно-капельный и контактный, а также через прикосновения к различным поверхностям в общественных местах. Кроме того, «вирус может проникать внутрь организма во время еды или через прикосновения к лицу».
«Доказано, что есть и вертикальный путь передачи: в процессе родов можно передать коронавирус через плаценту. Таких случаев пока немного», — пояснил академик в интервью, опубликованном на сайте стопкоронавирус.рф.
Малеев добавил, что в 80% случаев коронавирус лечить несложно, особенно быстро выздоравливают дети. Однако людей старше 65, страдающих ожирением, диабетом или легочно-сердечной недостаточностью, лечить гораздо сложнее.
Также академик считает проблемой то, что вирусом очень легко заразиться, поэтому и больные, и те, кто за ними ухаживает, обязательно должны носить маски.
Малеев подтвердил, что курильщикам сложнее переносить коронавирус. «Болезнь в первую очередь поражает легкие, а у курильщиков априори есть раздражения и воспаления дыхательных путей», — сказал он.
Академик рассказал, что прогнозировать снижение заболеваемости в России пока сложно, ведь пика болезнь не достигла. «Думаю, инфекция останется некоторое время с нами, просто в меньших масштабах. В том же Китае продолжают заражаться и умирать больные, но это 10 человек в день, несравнимо с тем, что было пару месяцев назад», — пояснил он.
Малеев порекомендовал в качестве профилактики ежедневно проветривать помещение, делать влажную уборку и потреблять достаточное количество витаминов.
Пожилым людям он посоветовал держать под контролем хронические заболевания: вовремя принимать лекарства и при необходимости обращаться к врачам.