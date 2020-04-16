Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Французский шоколатье делает пасхальные яйца в виде коронавируса Шоколатье Жан-Франсуа решил привнести нотку юмора в тревожную жизнь соотечественников
Фоторепортажи
20Sony World Photography Awards объявил победителей Открытого конкурса
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
01:54 (мск), источник: РИА Новости

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 049 888 +79 009
Скончалось133 572 +7 894
Выздоровело510 486 +37 538
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:54 MSK, 16.04
24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

«Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — заявила Логина.

Врач предупредила, что все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Потому как, в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения — таких людей на Земле более 20%», — пояснила специалист.

По ее словам, в связи с тем, что у людей, страдающих любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания, возникают защитные реакции слизистых оболочек, они оказываются более подвержены к воздействию любых микробных и вирусных факторов.

«Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом, и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности», — заключила Логина.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
 На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Первая испытательница вакцины от коронавируса поделилась ощущениями
Коронавирус COVID-19
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса. Главное
Дети, скука, лишний вес. Россияне пожаловались на сложности удалённой работы
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек
ВОЗ: пик заражений коронавирусом не пройден
Коронавирус COVID-19: главные события 15 апреля
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом
Россия испытала противоспутниковую ракету, заявили в США
Медведев: ситуация в некоторых отраслях похожа на коллапс
Россияне запаслись наличными перед кризисом
Боевики, которых готовили на базе США, сдались сирийской армии
Здоровье
Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей Чрезмерная тревожность опасна так же, как и бесстрашие.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Горячие темы на Авто
Что делать будем? 195
С просторов сети 141
Да ну его всё давайте о чем нибудь другом 115
Не молчите -- 107
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Новости партнеров
Леонтьев совсем плохой. Концерты отменены
Коронавирус пришел за Винокуром
Ученые нашли главное отличие российского коронавируса от китайского
У Кудрявцевой умер третий ребенок: телеведущая сообщила об этом в Сети
Популярные темы на «Детях»
Самые ужасные платья 216
Сценарий 171
Звезды, которые отказались от успешных ролей 160
Путешествие Фроши. Пункт 9. Екатеринбург. 154
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Новости партнеров
Лолита попала в психбольницу
Василиса Володина предсказала, когда мы вернемся к нормальной жизни
На смену коронавирусу идет болезнь, которая еще опаснее и агресивнее
Бабкина вышла из комы, но потеряла способность говорить
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь