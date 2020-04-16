01:54 (мск), источник: РИА Новости
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости.
«Особенно тяжелая ситуация будет, если к тому времени мы не остановим эпидемию, в середине июня, когда будет цвести тополь. Очень часто возникает обострение аллергических заболеваний органов дыхания именно во время цветения тополя. А тополиный пух и вовсе может стать активным переносчиком коронавируса, я эту ситуацию уже сейчас предвижу», — заявила Логина.
Врач предупредила, что все аллергики находятся в зоне риска в период распространения коронавируса, при этом сезон цветения, который приведет к массовым обострениям, может начаться уже в ближайшее время.
«Потому как, в первую очередь, это люди, страдающие разными формами бронхиальной астмы, аллергическим ринитом и те, кто страдают обострениями в сезон цветения — таких людей на Земле более 20%», — пояснила специалист.
По ее словам, в связи с тем, что у людей, страдающих любыми аллергическими заболеваниями органов дыхания, возникают защитные реакции слизистых оболочек, они оказываются более подвержены к воздействию любых микробных и вирусных факторов.
«Поэтому мы пациентов, которые у нас наблюдаются, инструктируем особым способом, и они более тщательно должны соблюдать все меры предосторожности», — заключила Логина.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.