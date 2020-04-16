Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане

«Источники считают, что первоначальная передача (вируса) была от летучей мыши к человеку и что “нулевой пациент” работал в лаборатории, а затем оказался среди населения Уханя», — сообщает телеканал со ссылкой на «многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».
Один из источников канала обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.
При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты в исследованиях вирусов китайскими учеными.
Ранее МИД КНР в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.