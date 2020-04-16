Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Как эпидемии меняли мир к лучшемуМир ждут масштабные перемены. По крайней мере, этому учит опыт эпидемий и пандемий прошлого
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
50Выбраны лучшие снимки года на тему веселья
05:57 (мск), источник: РИА Новости

Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 063 161 +81 922
Скончалось136 938 +10 257
Выздоровело512 032 +25 410
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:34 MSK, 16.04
27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

«Источники считают, что первоначальная передача (вируса) была от летучей мыши к человеку и что “нулевой пациент” работал в лаборатории, а затем оказался среди населения Уханя», — сообщает телеканал со ссылкой на «многочисленные источники, знакомые с деталями ранних действий правительства Китая и видевшие соответствующие документы».

Один из источников канала обвинил Китай в «самой дорогой операции по сокрытию улик» в истории.

Что полезно знать
Если сидишь дома

При этом утверждается, что лаборатория не разрабатывала биологическое оружие, а должна была продемонстрировать выдающиеся результаты в исследованиях вирусов китайскими учеными.

Ранее МИД КНР в ответ на обвинения в сокрытии информации по теме коронавируса заявил, что Китай с самого начала придерживался открытой и ответственной позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавирусной инфекции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
В Ухане сняли карантин, десятки тысяч человек покидают город
Во время загрузки произошла ошибка.
13 апреля© Ньюстюб
Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:34 MSK, 16.04
 На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Первая испытательница вакцины от коронавируса поделилась ощущениями
Трамп заявил, что США прошли пик заражения коронавирусом
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика вируса
Опубликовано донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений коронавирусом
США заявили об опасном перехвате своего самолета российским
Медведев: ситуация в некоторых отраслях похожа на коллапс
Здоровье
Психолог назвал самую уязвимую для коронавируса категорию людей Чрезмерная тревожность опасна так же, как и бесстрашие.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Авто
Мир на карантине: рассказы водителей из разных стран Авто Mail.ru связался с автомобилистами, живущими в разных уголках нашей планеты, и узнал, как им живется во время пандемии COVID-19
Кино
Петров, Лобода, Галкин и другие поздравили Пугачеву с 71-летием Певица принимает поздравления от коллег
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Дети и внуки трогательно поздравили Аллу Пугачеву с 71-летием Певица не сдержала слез, слушая поздравления родных
Леди
В сети появилось фото экс-мужа Пелагеи с новой возлюбленной Иван Телегин не скрывает девушку, из-за которой распался его брак.
Дом
Как выглядит Москва во время пандемии коронавируса (77 фото)
В Швейцарии создали роскошные изоляторы для больных COVID-19
Как выглядит идеальное место для самоизоляции в России? (фото)
Изолированные семьи сделали послания из своих окон: фото
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь