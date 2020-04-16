Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом

По мнению исследователей, опыт прошлых лет продемонстрировал, что пандемии могут сопровождаться различными отклонениями, такими как энцефалопатия, психоз, нервно-мышечная дисфункция и ряд других. При этом подобные нарушения могут наблюдаться и у тех, кто уже перенес инфекцию.
«COVID-19 является существенным фактором стресса, как для отдельных людей, так и для целых сообществ. Есть страхи перед болезнью, смертью и неопределенностью будущего», — отметила один из авторов исследования Сьюзи Хонг.
Как отмечается в пресс-релизе, результаты предыдущих исследований указывают на рост психоневрологических заболеваний после пандемий гриппа в XVIII и XIX веках, а также на увеличение числа случаев летаргического энцефалита во время эпидемии «испанки» в 1918 году.
Кроме того, во время эпидемий атипичной пневмонии (SARS), свиного гриппа и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) имелись сведения о более высоких показателях заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными патологиями.
«Уже поступают сообщения об острых синдромах, связанных с центральной нервной системой (ЦНС), у людей, заболевших COVID-19», — сообщила Хонг.
Как отметили исследователи, психоневрологические последствия пандемии коронавируса пока что не известны. Однако, по их мнению, эти последствия могут быть значительными и будут проявляться в течение многих лет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.