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05:58 (мск), источник: РИА Новости

Ученые предупредили об опасных последствиях заражения коронавирусом

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Ученые из Калифорнийского университета (США) предупредили, что заразившиеся коронавирусом могут столкнуться с рядом психоневрологических заболеваний. Соответствующий пресс-релиз опубликован на портале ScienceDirect.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 063 161 +81 922
Скончалось136 938 +10 257
Выздоровело512 032 +25 410
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 05:34 MSK, 16.04
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По мнению исследователей, опыт прошлых лет продемонстрировал, что пандемии могут сопровождаться различными отклонениями, такими как энцефалопатия, психоз, нервно-мышечная дисфункция и ряд других. При этом подобные нарушения могут наблюдаться и у тех, кто уже перенес инфекцию.

«COVID-19 является существенным фактором стресса, как для отдельных людей, так и для целых сообществ. Есть страхи перед болезнью, смертью и неопределенностью будущего», — отметила один из авторов исследования Сьюзи Хонг.

Как отмечается в пресс-релизе, результаты предыдущих исследований указывают на рост психоневрологических заболеваний после пандемий гриппа в XVIII и XIX веках, а также на увеличение числа случаев летаргического энцефалита во время эпидемии «испанки» в 1918 году.

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Если сидишь дома

Кроме того, во время эпидемий атипичной пневмонии (SARS), свиного гриппа и ближневосточного респираторного синдрома (MERS) имелись сведения о более высоких показателях заболеваемости нарколепсией, энцефалитом, синдромом Гийена-Барре и другими нервно-мышечными патологиями.

«Уже поступают сообщения об острых синдромах, связанных с центральной нервной системой (ЦНС), у людей, заболевших COVID-19», — сообщила Хонг.

Как отметили исследователи, психоневрологические последствия пандемии коронавируса пока что не известны. Однако, по их мнению, эти последствия могут быть значительными и будут проявляться в течение многих лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

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