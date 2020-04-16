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06:52 (мск), источник: РИА Новости

Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Сыпь на ногах может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции. К такому выводу, как сообщает издание Metro, пришли итальянские и испанские медики.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 064 115 +81 834
Скончалось137 020 +10 298
Выздоровело512 092 +24 621
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 06:43 MSK, 16.04
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У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.

В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома. При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.

Эпидемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила 185 стран. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано свыше 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из них умерли. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.

Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 165 тысяч, за сутки прирост составил 2,6 тысячи.

В Испании выявлено 172,5 тысячи случаев нового коронавируса, скончались более 18 тысяч человек.

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