Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
В ассоциации педиатров Испании отметили, что сыпь при коронавирусе похожа на ту, что сопровождает оспу или корь. Как правило, покраснения выступают на пальцах ног и впоследствии заживают, не оставляя следов на теле.
Медики призвали людей со всей серьезностью отнестись к подобной сыпи и в случае ее появления самоизолироваться дома. При этом эксперты рекомендуют гражданам не обращаться в медицинские центры только при наличии этого симптома, тем не менее, если он проявился, стоит начать внимательно следить за состоянием здоровья.
Эпидемия коронавируса, вызвавшая болезнь COVID-19, охватила 185 стран. По данным ВОЗ, всего в мире зарегистрировано свыше 1,85 миллиона заболевших, свыше 117 тысяч из них умерли. На первом месте по числу жертв — США, за ними следуют Италия, Испания и Франция.
Общее число случаев заражения коронавирусом за все время эпидемии в Италии, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 165 тысяч, за сутки прирост составил 2,6 тысячи.
В Испании выявлено 172,5 тысячи случаев нового коронавируса, скончались более 18 тысяч человек.