Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах работы за 45 дней

По его словам, за этот период в больницу поступили 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписали. «За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», — добавил он.
На данный момент на лечении в больнице состоят более 490 пациентов, из них 44 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил Проценко. За сутки в больницу поступили 52 пациента, выписаны 46 человек.
Ранее Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. О том, что главврач больницы в Коммунарке заразился от пациентов, стало известно 31 марта.
Пятого апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь протекает не в тяжелой форме.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.
В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч человек, 198 пациентов скончались.