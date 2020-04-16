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08:08 (мск), источник: РИА Новости

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о результатах работы за 45 дней

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Денис Проценко, главврач 40-й больницы в Коммунарке, которая одной из первых в Москве начала принимать заразившихся коронавирусом, на своей странице в Facebook рассказал о результатах работы за 45 дней.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано24 490 +3 388
Скончалось198 +28
Выздоровело1 986 +292
Инфицировано2 064 815 +82 263
Скончалось137 078 +10 325
Выздоровело512 252 +18 594
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:53 MSK, 16.04
Источник: Агентство «Москва»

По его словам, за этот период в больницу поступили 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписали. «За этими цифрами, конечно, много больше всего. Спасибо команде», — добавил он.

На данный момент на лечении в больнице состоят более 490 пациентов, из них 44 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, в том числе 21 человек на ИВЛ, сообщил Проценко. За сутки в больницу поступили 52 пациента, выписаны 46 человек.

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Ранее Проценко сообщил, что вылечился от коронавируса и выходит из режима самоизоляции. О том, что главврач больницы в Коммунарке заразился от пациентов, стало известно 31 марта.

Пятого апреля директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что болезнь протекает не в тяжелой форме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,9 миллиона случаев заражения, свыше 123 тысяч человек скончались.

В России коронавирусом заразились больше 24 тысяч человек, 198 пациентов скончались.

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