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10:43 (мск), источник: Forbes

Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

В новом рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 102 миллиардера — на два больше, чем в прошлом году. Однако в целом год для российских богатейших оказался сложным — их совокупное состояние сократилось на $40 млрд.

Forbes представил очередной, 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России. Список 200 самых состоятельных российских предпринимателей по сравнению с прошлым годом существенно обновился — в него вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.

В целом год стал для российских бизнесменов непростым — совокупное состояние 200 богатейших сократилось на $40 млрд, до $456 млрд. Такая динамика — во многом следствие турбулентности на финансовых рынках в начале года из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса. Кроме того, снизился порог вхождения в рейтинг, чего не было с 2016 года.

В этом году для того, чтобы попасть в российский список Forbes, достаточно было обладать состоянием в $400 млн, а в прошлом году «входной билет» в список стоил $500 млн.

Первое место в списке богатейших россиян занял основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин с состоянием в $19,7 млрд. На втором месте расположился еще один металлург — Владимир Лисин (НЛМК) с $18,1 млрд. Замыкает тройку основной владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($17,1 млрд).

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Среди новичков рейтинга — братья-миллиардеры Дмитрий и Игорь Бухманы, создатели разработчика игр Playrix, которые сходу вошли на 34-е и 35-е место рейтинга с состоянием по $3,1 млрд. В список также попали создатель одного из крупнейших в мире сервисов знакомств Dating.com Дмитрий Волков ($750 млн и 126-е место), президент группы «Дело» Сергей Шишкарев, который провел одну из крупнейших сделок прошлого года, купив 50% крупнейшего контейнерного оператора страны «Трансконтейнер» за 60 млрд рублей, гендиректор производителя товаров для офиса «Комус» Сергей Бобриков ($550 млн и 167 место).

В рейтинг также впервые попали собственница производителя мясной продукции «Черкизово» Лидия Михайлова с семьей (107-е место и $900 млн), и дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия Ротенберг, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate. Forbes оценил состояние Лилии Ротенберг в $500 млн, это 191-е место рейтинга.

Из героев прошлогоднего рейтинга в этом году в список не вошли экс-владелец банка «Югра» Алексей Хотин, бывший совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, владелец группы «Ви Холдинг» Виталий Мащицкий, а также владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов.

Целиком рейтинг богатейших бизнесменов по версии Forbes опубликован здесь.

Forbes оценивает состояние предпринимателей исходя из стоимости принадлежащих им активов: акций, земельных участков, недвижимости и личного имущества. Стоимость компаний и долей в них рассчитывается исходя из рыночных котировок (в этом году датой отсечения стало 18 марта), в случае, если компания непубличная — исходя из ее финансовых показателей и на основе публичных аналогов.

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