08:46 (мск), источник: RNS
Роскачество обнаружило плесень и свинец в творожной массе
Повышенное содержание свинца и плесени, а также кишечная палочка выявлены в творожной массе семи торговых марок, сообщили в Роскачестве.
«В творожной массе бренда “От фермера” были обнаружены группы бактерий кишечной палочки … Превышения по содержанию плесени выявлены в товарах торговых марок “Ностальгия”, “Свитлогорье”, “Ирбитская”, “ВкусВилл” и “Останкинское 1955” … В творожной массе торговой марки “Вологжанка” обнаружено повышенное содержание свинца», — говорится в сообщении.
Следы антибиотиков обнаружены в двух товарах. Указанное на маркировке количество белков, жиров и углеводов соответствовало реальному в одной творожной массе — «Ирбитская», рассказали в Роскачестве.
«Два товара из вошедших в исследование изготовлены по ГОСТу, который диктует определенное содержание жиров в творожной массе — не менее 23%. В маркировке этих двух товаров указано, что количество жира в продукте 20,7% (в творожной основе — 23%). Но исследование показало, что жирность творожной массы “От фермера” — 18%, у массы “Останкинское 1955” всего лишь 14,5%», — отметили эксперты.
Недостаток жира по сравнению с заявленным в маркировке обнаружен в творожной массе «Особая» и «Московская» производства Ростагроэкспорт и «Ностальгия», а «обезжиренный» продукт «Лебедянь Молоко» имеет жирность 2%. «Недовес» выявлен в товаре «Вологжанка», сообщили в Роскачестве.
«По ГОСТ … влаги не должно быть более 41%. И как раз превышение этого показателя выявлено у продукции, где выявлено и недовложение по жиру. Это творожная масса “Останкинское 1955” (содержание влаги 47% вместо 41%, жирность 14,5%) и “От фермера” (содержание влаги 48%, жирность 18,29%)», — объяснили эксперты.
Роскачество исследовало по 67 показателям творожную массу с изюмом отечественного производства 19 торговых марок. Стоимость товаров в момент закупки составляла от 22 до 60 рублей за 100 г продукции.