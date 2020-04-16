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11:20 (мск), источник: ТАСС

Минздрав приостановил из-за коронавируса плановую вакцинацию детей и взрослых

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Плановая вакцинация в рамках национального календаря профилактических прививок, а также иммунизация по эпидпоказаниям в РФ приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов порталу «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В Роспотребнадзоре также считают временный отказ от вакцинации целесообразной мерой в нынешней ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России. Письмо, подписанное главой ведомства Анной Поповой, было направлено в регионы еще месяц назад. Копия документа имеется в распоряжении портала, его подлинность подтвердили в пресс-службе, отметив, что рекомендация Роспотребнадзора касается, в первую очередь, взрослого населения, так как наибольшее число заболевших коронавирусом фиксируется именно среди взрослых людей. В самом письме также уточняется, что иммунизация в эпидемических очагах должна быть продолжена.

Ранее Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подготовило руководство по рутинной иммунизации в период пандемии коронавируса. В документе приведены рекомендации национальным службам здравоохранения по тому, какие коррективы могут быть внесены в рутинную иммунизацию населения от инфекций, которые сейчас контролируются благодаря прививкам. ВОЗ отмечает, что меры реагирования должны основываться на детальной оценке распространения тех или иных инфекций в разных регионах, а также учитываться меры по минимизации последствий нарушения работы служб иммунизации.

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