Вымрут ли коалы? Природные угрозы, которые мы не замечаем из-за COVID-19

В то время как мы ежедневно с тревогой вчитываемся в новости о COVID-19 и анализируем сводки о количестве заболевших и умерших, жизнь за пределами больших городов продолжает течь своим чередом. Иногда она течёт вдали не только от больших городов, но и малых, а порой и там, куда нога человека вовсе не ступала. Мы об этом позабыли, но окружающий нас мир полон других опасностей, помимо коронавируса.
Рассказываем, какие новости о нависших над планетой природных угрозах вы могли пропустить, отвлекшись на пандемию.
Люди среднего и старшего возраста хорошо помнят «страшилку» из 80-х:
С тех пор, как человечеством были приняты меры, озоновый слой над Южным полюсом понемногу восстанавливается — «дыра» почти затянулась. Но теперь аналогичная ситуация возникла на противоположной стороне Земли.
Минувшая зима для жителей России выдалась экстремально тёплой. А всё потому, что к нам не пробивался холодный арктический воздух. Так называемый полярный вихрь — шапка атмосферы на макушке планеты — в этом году оказался очень сильным и долгоживущим. Это у нас было тепло, а в Арктике было холодно. И запертые в районе Северного полюса массы ледяного воздуха привели к небывалому истощению озонового слоя. В марте его концентрация упала на 90%!
«Озоновые дыры» над Арктикой наблюдались и прежде (особенно крупные — в 1997 и 2011 годах), но нынешняя оказалась куда обширнее. Её площадь в три раза превышает площадь Гренландии. Как правило, с началом весны температура в стратосфере начинает расти, истощение озона замедляется, и его слой восстанавливается. Однако, как отмечают ученые, температуры в Арктике стали настолько нестабильными, что с прогнозами надо быть осторожнее. И если «дыра» не затянется в ближайшие недели, солнечная радиация может проникнуть в населённые северные районы.
10 апреля в Индонезии начал извергаться вулкан Кракатау. Он выбросил огромный поток пепла, дыма и лавы. Пепел поднялся на высоту 15 км, произошло землетрясение.
Последний раз Кракатау извергался в 2018 году. Тогда остров, где он находится, уменьшился приблизительно до четверти своего размера. В результате возникшего цунами в прибрежных провинциях погибло свыше 400 человек, 16 тысяч лишились крова. Но это цветочки по сравнению с тем, чем закончилось самое известное извержение вулкана, датируемое 1883 годом. Современные учёные восстановили картину этого события.
«28 августа 1883 года большая часть острова под собственной тяжестью обрушилась в подземные пустоты, увлекая за собой огромную массу океанской воды. Её соприкосновение с магмой вызвало сильнейший взрыв, — говорит руководитель научного направления «Сейсмотектоника» Института физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН Евгений Рогожин. — Значительная часть вулканической постройки разлетелась в радиусе до 500 км, а
Поднятые взрывом, который в 200 тысяч раз превысил силу атомного взрыва, уничтожившего Хиросиму, волны цунами высотой до 30 м привели к гибели 36 тысяч человек. В море были смыты 295 городов и селений. Атмосфера Земли была возмущена взрывом в течение нескольких суток, а воздушная волна обошла планету, по разным данным, от 7 до 11 раз.
Случится ли подобное сейчас, вулканологи прогнозировать не берутся. Но если стенки вулкана обрушатся, цунами не избежать.
За последние десятилетия в Мировой океан попало огромное количество мусора, в первую очередь — пластика. Само того не ведая, человечество уничтожило несколько видов морских животных и рыб. Но мало этого.
Статья исследователей опубликована в авторитетном журнале Nature. Учёные собрали данные об изменениях климата в разных районах Земли на протяжении 155 лет, сопоставили с информацией об обитающих там видах растений и животных, а затем внесли на карту прогнозы по дальнейшим климатическим изменениям до 2100 года. Оказалось, что
По прогнозам учёных, уже к 2040 году коллапс грозит накрыть ключевые экосистемы не только в Мировом океане, но и на суше — в Амазонии, Индии, Центральной Африке и Северной Австралии. А к 2050 году, если ничего не менять, экологическая катастрофа доберётся до умеренных широт.
От патогенов, «выскочивших» из организма летучих мышей, страдают не только люди. В Австралии сейчас бушует эпидемия болезни, вызываемой вирусом KoRV. Заражаются им исключительно коалы — популяция уже сократилась на 60%. Правда, причина их вымирания не только в вирусе, но и в лесных пожарах, и в изменении среды обитания.
Как выяснили учёные, убивающий сумчатых патоген относится к семейству ретровирусов, которые присутствуют в геноме летучих
Рано или поздно пандемия COVID-19, разумеется, пройдёт. Как бы не вышло, что, вернувшись к привычной жизни, мы обнаружим, что в этом мире нет больше милых сумчатых зверюшек.