Рошаль: работающие с COVID-19 учреждения обеспечены средствами защиты

«Когда я смотрю картинки из Америки, когда я смотрю картинки из Италии, Испании, и когда я вижу, как люди, врачи в халатах, говорят, нам нечем работать, что халатов нет, масок нет, защиты нет. Мир был неготов к этой ситуации. Мы выходим постепенно из этой ситуации. Во всяком случае, те учреждения, которые непосредственно сейчас перепрофилированы и работают в рамках коронавирусной инфекции, они обеспечены почти максимально», — рассказал Рошаль в рамках пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Ряд учреждений, по словам Рошаля, сейчас только переоборудуют и готовят к инфекции.
«Ясно, что там, может быть, чего-то пока недостает. У нас есть пока определенное время», — добавил Рошаль.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.