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15:24 (мск), источник: РИА Новости

Рошаль: работающие с COVID-19 учреждения обеспечены средствами защиты

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Учреждения, которые работают с больными коронавирусом, почти максимально обеспечены средствами индивидуальной защиты, сообщил сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, врач Леонид Рошаль.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
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Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 078 277 +78 649
Скончалось138 101 +10 090
Выздоровело525 316 +24 320
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:53 MSK, 16.04
Источник: РИА Новости

«Когда я смотрю картинки из Америки, когда я смотрю картинки из Италии, Испании, и когда я вижу, как люди, врачи в халатах, говорят, нам нечем работать, что халатов нет, масок нет, защиты нет. Мир был неготов к этой ситуации. Мы выходим постепенно из этой ситуации. Во всяком случае, те учреждения, которые непосредственно сейчас перепрофилированы и работают в рамках коронавирусной инфекции, они обеспечены почти максимально», — рассказал Рошаль в рамках пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной работе волонтеров акции #МыВместе по оказанию помощи врачам в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Ряд учреждений, по словам Рошаля, сейчас только переоборудуют и готовят к инфекции.

«Ясно, что там, может быть, чего-то пока недостает. У нас есть пока определенное время», — добавил Рошаль.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 10:45 MSK, 16.04
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