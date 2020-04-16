Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 На МКС прибыл новый экипаж Подготовка к полету, с учетом пандемии коронавируса, проходила в условиях повышенной санитарной безопасности
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки воды со всего мира
24Внутри нового инфекционного центра в Новой Москве
13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы обнаружили на местном пляже тысячи жуков (видео)

Как они туда попали — пока загадка.

Жительница британского города Скорборо Сью Уизерилл в середине апреля сделала жуткое открытие, когда прогуливалась по местному пляжу Кейтон-Бэй.

Женщина заметила, что весь пляж покрыт черными точками. Сначала она решила, что это семена, но, подойдя поближе, увидела на песке тысячи мертвых и живых жуков, пишет Metro.

Уизерилл сделала фото и видео насекомых и опубликовала их на своей странице на Facebook. И, конечно же, она была не единственная, кто увидел жуков на пляже. В соцсетях стали появляться другие фото, а пользователи принялись гадать, что это за странные жуки. По одной из версий, это были листоеды вересковые, которые обитают в этом районе, но вскоре Команда береговой охраны Бернистона и Скарборо опубликовала на свой странице в фейсбуке официальное заявление.

Они сообщили, что полчища насекомых на пляже — это майские жуки, которые обитают в континентальной Европе в тех местах, где нет выхода к морю. Как они оказались на побережье — до сих пор остается загадкой.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России за сутки выявлено 3448 заразившихся коронавирусом
Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом
Новый симптом коронавируса обнаружили на ногах пациентов
Заразившийся вирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
«Корона» слетела. Почему россияне не соблюдают карантин
Российский министр не смог получить кредит на зарплаты
Ученые предупредили об опасных последствиях от коронавируса
Здоровье
Обнаружен еще один симптом коронавируса Чаще всего он проявляется у детей.
Hi-Tech
Российские «Грады» и «Ураганы» «уничтожили» подземный лабиринт противника (видео) В тренировочной атаке участвовали тяжелые минометы, САУ и РСЗО
Горячие темы на Авто
Что делать будем? 208
С просторов сети 141
Не молчите -- 124
Да ну его всё давайте о чем нибудь другом 115
Кино
Хаматова пожаловалась на проклятия за роль в сериале Актриса исполнила главную роль в экранизации романа «Зулейха открывает глаза»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Работа 200
Сценарий 199
Карантин 196
Перемены в жизни 192
Леди
Екатерина Варнава призналась, что поправилась на 10 килограммов В разговоре с Ольгой Бузовой звезда рассказала, из-за чего набрала вес.
Новости партнеров
"Людей спасти не удается": главврач рассказал, что COVID делает с легкими
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Коронавирус забрал мужа у Сати Казановой
Спасти не удается: главврач Коммунарки рассказал о ситуации с вирусом
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь