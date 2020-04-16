13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы обнаружили на местном пляже тысячи жуков (видео)
Как они туда попали — пока загадка.
Жительница британского города Скорборо Сью Уизерилл в середине апреля сделала жуткое открытие, когда прогуливалась по местному пляжу
Женщина заметила, что весь пляж покрыт черными точками. Сначала она решила, что это семена, но, подойдя поближе, увидела на песке тысячи мертвых и живых жуков, пишет Metro.
Уизерилл сделала фото и видео насекомых и опубликовала их на своей странице на Facebook. И, конечно же, она была не единственная, кто увидел жуков на пляже. В соцсетях стали появляться другие фото, а пользователи принялись гадать, что это за странные жуки. По одной из версий, это были листоеды вересковые, которые обитают в этом районе, но вскоре Команда береговой охраны Бернистона и Скарборо опубликовала на свой странице в фейсбуке официальное заявление.
Они сообщили, что полчища насекомых на пляже — это майские жуки, которые обитают в континентальной Европе в тех местах, где нет выхода к морю. Как они оказались на побережье — до сих пор остается загадкой.
Екатерина Гура