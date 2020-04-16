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15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

В небе над Великобританией не оказалось ни одного самолета (фото)

Исторический момент.

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Житель Уинчестера Пол МакТаггарт имеет необычное хобби — уже несколько лет он наблюдает за авиаперелетами над Великобританией через приложение flightradar24. И 15 апреля он сделал интересное открытие.

Мужчина заметил, что в определенный момент в небе над Британскими островами не оказалось ни одного самолета, что раньше было бы совершенно невозможно представить, пишет Metro.

Единственным воздушным судном поблизости был Cargolux Boeing 747, которые летел из США в направлении Европы.

По словам МакТаггарта, после закрытия границ небо опустело не только над Великобританией, но и во всем мире. При этом все чаще он замечает на снимках с радаров правительственные дроны и военные самолеты.

Напомним, что по данным сервиса Flightradar24 в марте количество полетов по всему миру сократилось более чем в 2,5 раза.

Екатерина Гура

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