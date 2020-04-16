This is mad ? https://t.co/DjFwPhMqBi— Metro (@MetroUK) April 15, 2020
15:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
В небе над Великобританией не оказалось ни одного самолета (фото)
Исторический момент.
Житель Уинчестера Пол МакТаггарт имеет необычное хобби — уже несколько лет он наблюдает за авиаперелетами над Великобританией через приложение flightradar24. И 15 апреля он сделал интересное открытие.
Единственным воздушным судном поблизости был Cargolux Boeing 747, которые летел из США в направлении Европы.
По словам МакТаггарта, после закрытия границ небо опустело не только над Великобританией, но и во всем мире. При этом все чаще он замечает на снимках с радаров правительственные дроны и военные самолеты.
Напомним, что по данным сервиса Flightradar24 в марте количество полетов по всему миру сократилось более чем в 2,5 раза.
Екатерина Гура