Невидимый COVID: бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше

Глава Нацкомиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн на брифинге в Пекине 15 апреля рассказал, что из 6764 человек, у которых выявили коронавирус еще до стадии проявления симптомов, лишь у пятой части — 1297 человек — симптомы проявились через несколько дней, сообщил Bloomberg. Эти 1297 случаев были переквалифицированы в подтвержденные и вошли в общее число заболевших в Китае — 82 295 человек. Под наблюдением медиков сейчас 1023 человека: врачи ждут, появятся ли у них симптомы. Остальные 4444 пациента были выписаны после двух отрицательных анализов на ПЦР (полимеразная цепная реакция) и отсутствия симптомов через 14 дней.
Почему это важно
Бессимптомное течение болезни — загадочная особенность вируса, которая позволила распространиться эпидемии шире и быстрее, чем предыдущие вспышки.
До сих пор исследователи считали, что симптомы развиваются все же у большей части заболевших. Ранее предполагалось, что у абсолютного большинства зараженных в той или иной мере проявлялись симптомы болезни, но сейчас выясняется, что симптомы могут не проявляться у 65−80% зараженных, говорит генеральный партнер и сооснователь ATEM Capital Антон Гопка.
Это делает исключительно сложным отслеживание и предотвращение эпидемии.
Ранее главный эпидемиолог США Энтони Фаучи говорил, что доля бессимптомных случаев составляет 25−50%. А ВОЗ в феврале заявляла, основываясь на данных о развитии эпидемии в Китае, что случаи бессимптомных заболеваний редки и не вносят значительного вклада в распространение инфекции. Исследование китайских ученых ставит эту гипотезу под сомнение. Это подчеркивает необходимость сдерживания пандемии, пишет Bloomberg.
Другие выводы
Главными признаками болезни в течение нескольких месяцев считались сухой кашель и жар, и лишь недавно стало известно, что маркером COVID-19 также является потеря вкуса и обоняния. Исследователи сейчас пытаются лучше изучить случаи бессимптомного течения болезни: возможно, симптомы все же проявляются, но неизвестно, как именно, поэтому врачи не знают на что обращать внимание.
В начале апреля Китай уже публиковал данные о том, что у 78% заболевших не было симптомов: тогда информация базировалась на небольшой выборке.
Из 166 больных COVID-19, симптомов не было у 130 пациентов, по данным Нацкомиссии по вопросам здравоохранения. Тогда эпидемиолог и почетный профессор Центра доказательной медицины Университета Оксфорда Том Джефферсон говорил, что если эти данные на маленькой выборке репрезентативны, то совершенно непонятно, ради чего вводить карантин — вирус повсюду.
Джефферсон в одной из своих статей писал, что вирус распространен гораздо более широко, чем принято считать, и карантины не помогут его остановить, хотя и приведут к банкротству граждан.
Что дальше
Китай продолжает искать бессимптомные случаи коронавируса даже после того, как впервые в марте число новых выявленных случаев COVID-19 снизилось до нуля. По официальным данным, в стране заболело более 82 000 человек, умерло более 3000. В десяти провинциях и городах Китая, включая Ухань, проведут исследование 11 000 человек на наличие антител к коронавирусу в крови, чтобы больше узнать о бессимптомных случаях заражения инфекцией, сообщает Hubei Daily. Эти люди будут выбраны случайно в 100 районах.
Вероятно, число заболевших коронавирусом, у которых нет симптомов, больше 6764: их нашли, отслеживая контакты больных пациентов. После того, как у человека будет обнаружен коронавирус без характерных симптомов, его изолируют на карантин для наблюдения и отпустят, только когда анализ на COVID-19 даст отрицательный результат.
Те, у кого проявятся симптомы в течение двух недель, официально будут переквалифицированы в подтвержденные случаи заболевания и будут лечиться в больнице.
Сейчас бессимптомные носители не попадают в китайскую статистику по подтвержденным случаям заболевания, говорит Гопка: даже если ПЦР-тест на новый коронавирус положительный, но клинические симптомы отсутствуют, то такие случаи не учитываются в статистике. «Практически все модели динамики эпидемии сегодня строятся на основе официальных китайских данных, которые могут кратно занижать число инфицированных», — говорит сооснователь ATEM Capital.
Тестирование случайной выборки на наличие антител к новому коронавирусу в 10 провинциях и крупных городах Китая — это важный следующий шаг: когда страны будут более или менее контролировать эпидемию, они начнут проводить такие исследования, говорит Гопка. Выяснить, сколько людей переболело COVID-19, в том числе без симптомов, позволят тесты на антитела, отмечает он.
С Гопкой согласен основатель биотехнологической компании Genotek Артем Елмуратов. Новые данные должны повлиять на работу эпидемиологов: они показывают важность массового тестирования, говорит он. Признаки того, что коронавирус протекает без симптомов у какого-то количества людей, выявили в Исландии, добавляет Елмуратов. Там тест на коронавирус сделали 6135 здоровым людям без симптомов и не находящимся на карантине: оказалось, что у 52 из них есть COVID-19.
Что было раньше
Итальянские ученые, изучавшие вирус в закрытой удаленной коммуне Во Эуганео с 3000 жителей, также обнаружили, что большинство случаев заболевания COVID-19 протекает бессимптомно. Джефферсон в своей статье указывал, что в момент обнаружения первого случая заболевания COVID-19 в коммуне 3% ее жителей уже были инфицированы, у большинства из них не было никаких симптомов.