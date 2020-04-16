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17:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли тропу викингов благодаря глобальному потеплению

До настоящего времени она была скрыта подо льдом

С конца 2019 года на леднике Ленд Брин в горах Йотунхеймен в Норвегии международная группа археологов стала находить множество древних артефактов, среди которых были стрелы, железные подковы, разбитые санки, кости лошадей, а также одежда и обувь из шерсти и кожи. Самые древние находки относились к четвертому веку нашей эры.

В этом году исследователи выяснили, что все находки не случайны — когда-то здесь проходила тропа викингов. Сделать такое открытие «помогло» глобальное потепление. Раньше эта территория была покрыта льдами, но из-за аномально жаркого лета 2019 года тропа с древностями оказалась на поверхности, пишет журнал Science.

Исследователи отмечают, что это первый раз, когда подобную тропу находят в северной Европе. Судя по всему, викинги пользовались этим горным перевалом как торговым путем в течение почти тысячи лет.

Екатерина Гура

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