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18:42 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ледники Гренландии в 2019 году таяли с рекордной скоростью. Одна из причин — безоблачное небо

Гренландский ледяной щит — второй по величине ледник в мире, площадью почти два миллиона квадратных километров.

Источник: GETTY IMAGES

В некоторых местах толщина льда достигает двух-трех километров. Если бы он растаял полностью, уровень моря на планете повысился бы на семь метров.

В 2019 году он таял с рекордной скоростью. За год ледник потерял 600 миллиардов тонн льда, только за июль — около 197 миллиардов. Потеря 600 млрд тонн подняла уровень моря на 2,2 миллиметра.

Ученые Марко Тедеско и Ксавье Феттвейс пришли к выводу, что это происходило не только из-за изменения средней температуры воздуха на планете, но и из-за «уникальных атмосферных условий» в регионе, а именно, рекордного числа ясных солнечных дней.

Это продолжение тенденции последних десятилетий — в декабре прошлого года ученые подсчитали, что ледник тает в семь раз быстрее, чем в 1990-е годы.

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В 2019 году, отмечают исследователи, высокое атмосферное давление над Гренландией держалось большую часть лета — 63 из 92 летних дней. Средний показатель в Гренландии — всего 23 дня высокого давления за лето.

По мнению ученых, это связано с колебаниями воздушных потоков, которые движутся вокруг Земли, преимущественно с запада на восток. Колебания стали причиной того, что период высокого давления, который в Гренландии обычно проходит за несколько дней, в 2019 году был гораздо дольше.

Высокое давление подействовало на разные части страны по-разному. На юге острова, пишут авторы исследования, стало гораздо меньше облаков, и солнце начало нагревать ледник сильнее, чем обычно.

Кроме того, выпадало меньше снега, за счет которого ледник обычно растет.

По расчетам ученых, на Гренландский ледяной щит в прошлом году выпало примерно на 50 млрд тонн снега меньше, чем обычно.

В некоторых местах из-за отсутствия снега обнажился темный лед, который без снежного покрова таял быстрее.

Ледник Брейдамеркурйокудль в 1989 и 2019 годах | Источник: ICELAND MET OFFICE

На западе и севере страны антициклоны, создающие высокое давление, впитывали влажный и теплый воздух из южных регионов.

Представьте себе своего рода пылесос, которые крутится по часовой стрелке и высасывает весь теплый и влажный воздух, например, из Нью-Йорка.
Марко Тедеско
Один из авторов работы
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«А из-за того, что он вращается, этот теплый и влажный воздух оказывается в высоких слоях атмосферы над северной частью страны. Создается парниковый эффект, не дающий уйти тепловой энергии, излучаемой снегом и льдом», — говорит он.

Авторы работы настаивают, что колебания воздушных потоков нужно учитывать во всех климатических моделях.

Как именно с этими колебаниями связано изменение климата, пока неясно, говорит ученый. Антропогенный фактор, впрочем, играет важную роль и здесь.

Повышенное содержание углекислого газа в атмосфере из-за деятельности человека — это важнейшая часть того, что создает эти колебания и их последствия, говорит ученый.

Фотопроект: ледники 40 лет назад и сейчас

В октябре команда ученых из Шотландии и Исландии сравнила фотографии, сделанные в 1980-х годах, с современными изображениями, снятыми с помощью дронов. Благодаря этому фотопроекту удалось установить, сколько льда потеряли ледники Исландии.

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Внимание ученых было сосредоточено на южной части ледяного покрова ледника Ватнайокюдль, крупнейшего в Исландии — его площадь составляет 7700 квадратных километров (8% территории острова). В проекте, в котором также участвовали ученые из Исландского университета и Метеорологического бюро Исландии, использовались аэрофотоснимки, сделанные в ходе полета на исследовательском самолете в 1980-х годах.

Киран Бакстер из Университета Данди в Шотландии сказал в интервью Би-би-си: «Мы увидели ошеломляющую разницу, образовавшуюся за очень короткий промежуток времени».

1989
2019
Посмотрите, как ледник Скалафеллсйокудль изменился с 1989 года
1989
2019
Посмотрите, как ледник Хоффеллсйокудль изменился с 1982 года
Источник: NATIONAL LAND SURVEY OF ICELAND

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