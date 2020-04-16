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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Департамент транспорта Москвы показал пустую столицу (видео)

Столица на нем выглядит как настоящий город-призрак.

Коронавирус COVID-19
20:07 (мск)В РФ не осталось регионов без коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 090 110 +81 260
Скончалось139 469 +10 424
Выздоровело528 746 +26 357
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:46 MSK, 16.04
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На полутораминутном видео показаны опустевшие станции метро и улицы города. При этом на снятые кадры не попал ни один человек.

Режим самоизоляции ввели в Москве и большинстве регионов РФ с конца марта из-за распространения коронавируса COVID-19. По решению президента Владимира Путина весь апрель в России объявлен нерабочим. В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 78 регионах. Общее число заразившихся достигло 27 938. За сутки умерло 34 человека, общее число погибших достигло 232. Выздоровело 318 человек, всего — 2304.

Варвара Макарова

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Карта распространения COVID-19 в Российской Федерации. Данные предоставлены ИД "Коммерсантъ" на 18:40 MSK, 16.04
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