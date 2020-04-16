Департамент транспорта Москвы показал пустую столицу (видео)

На полутораминутном видео показаны опустевшие станции метро и улицы города. При этом на снятые кадры не попал ни один человек.
Режим самоизоляции ввели в Москве и большинстве регионов РФ с конца марта из-за распространения коронавируса COVID-19. По решению президента Владимира Путина весь апрель в России объявлен нерабочим. В России за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 78 регионах. Общее число заразившихся достигло 27 938. За сутки умерло 34 человека, общее число погибших достигло 232. Выздоровело 318 человек, всего — 2304.