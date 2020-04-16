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20:07 (мск), источник: Интерфакс

В РФ не осталось регионов без коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU — Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Республике Алтай — последнем «чистом» регионе в стране. Об этом сообщили «Интерфаксу в пресс-центр правительства региона в четверг.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 101 164 +85 144
Скончалось140 773 +10 245
Выздоровело532 830 +28 576
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:56 MSK, 16.04
Источник: РИА "Новости"

«Его обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе», — сказали в пресс-центре.

Там добавили, что первые проведенные анализы подтвердили наличие инфекции.

В настоящее время устанавливаются все возможные контактные лица и ведется их обследование. В ближайшее время глава Республики Алтай Олег Хорохордин выступит с обращением к жителям.

Как сообщалось, до сегодняшнего дня Республика Алтай оставалась последним регионом в стране, где не было подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Региональное управление Роспотребнадзора РФ ранее заявляло, что завоз коронавируса в регион неизбежен при открытых границах.

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