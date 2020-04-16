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21:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля

Природные угрозы, которые мы не замечаем из-за COVID-19, данные о «нулевых зараженных» и ситуация с коронавирусом в мире.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Инфицировано27 938 +3 448
Скончалось232 +34
Выздоровело2 304 +318
Инфицировано2 101 164 +85 144
Скончалось140 773 +10 245
Выздоровело532 830 +28 576
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:56 MSK, 16.04
Мать развлекает своих детей самодельными масками из капусты в Бейт-Лахии в северной части сектора Газа | Источник: AFP 2020

В России пятый день подряд рекордный прирост заразившихся коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост пятый день подряд. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 27 938 россиян. При этом, в Москве суточный рост новых случаев COVID-19 резко снизился, а власти города заявили, что во всех случаях ОРВИ подозревать коронавирус. К вечеру стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Республике Алтай — последнем «чистом» регионе в стране. Также, впервые о наличии заболевших в российской армии сообщило Министерство обороны.

Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка. По его словам, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, риски чрезвычайно высоки.

До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку.
Владимир Путин
президент России
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Ранее президент провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, во время которого сообщил о запуске льготной ипотечной программы для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования.

Ситуация с коронавирусом в мире

Франция сообщила еще о 1438 умерших от коронавируса в стране — это самое большое число умерших в стране за сутки с начала эпидемии. Лидером по числу заразившихся в мире и по уровню смертности от вируса стали США. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в в стране количество человек с выявленным коронавирусом приближается к 650 тысячам, число умерших превышает 30 тысяч человек. С начала эпидемии число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, превысило 21 миллион человек. Это беспрецедентный уровень безработицы за всю историю США.

Из-за крошечных парижских квартир, китайскому танцору Чунь Вин Лану приходится тренироваться на лестничной клетке своего дома | Источник: AFP 2020

«Невидимый COVID»

Бессимптомное течение болезни — загадочная особенность вируса, которая позволила распространиться эпидемии шире и быстрее, чем предыдущие вспышки. Как показывают новые исследования, бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше.

Нулевой пациент

Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. В МИД КНР, в свою очередь, отметили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами. Сегодня эту тему во время телефонного разговора обсудили Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции.
пресс-служба Кремля

Как работают врачи в московских COVID-больницах

Рвота от усталости, реанимационные койки в операционных палатах и иммунодепрессанты для спасения легких. Врачи московских больниц рассказали, как они работают и чем лечат в COVID-госпиталях.

«Корона» слетела

Профилактика коронавируса требует самой простой, но эффективной меры — самоизоляции. Но случаи побегов из изоляции идут на десятки и сотни. Люди убегают от врачей в аэропортах, покидают больницы, прячутся от полиции. Почему россияне бегают от врачей и не соблюдают карантин?

Мужчина читает газету у Колизея в центре Рима | Источник: AFP 2020

Вымрут ли коалы?

Вернувшись к привычной жизни, мы, возможно, обнаружим, что в окружающей среде произошли изменения. Рассказываем, какие новости о нависших над планетой природных угрозах вы могли пропустить, отвлекшись на пандемию.

Бэнкси тоже работает из дома

Художник признался, что жена не оценила его творчество во время самоизоляции.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 19:56 MSK, 16.04
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
В РФ не осталось регионов без коронавируса
Путин объявил о переносе парада Победы
Невидимый COVID: бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше
Путин объявил о переносе парада Победы
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