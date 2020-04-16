21:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Коронавирус COVID-19: главные события 16 апреля
Природные угрозы, которые мы не замечаем
За минувшие сутки в России выявлено 3448 новых случаев заражения коронавирусом. Это рекордный суточный прирост пятый день подряд. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией — 27 938 россиян. При этом, в Москве суточный рост новых случаев COVID-19 резко снизился, а власти города заявили, что во всех случаях ОРВИ подозревать коронавирус. К вечеру стало известно, что первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Республике Алтай — последнем «чистом» регионе в стране. Также, впервые о наличии заболевших в российской армии сообщило Министерство обороны.
Президент Владимир Путин объявил о переносе парада Победы и марша Бессмертного полка. По его словам, пик эпидемии коронавируса в России еще не пройден, риски чрезвычайно высоки.
До праздника меньше месяца. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски слишком высоки. Это не дает мне права начать подготовку.
Ранее президент провел совещание по вопросам развития строительной отрасли, во время которого сообщил о запуске льготной ипотечной программы для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. Ипотеку можно будет взять под 6,5% годовых, ставка сохранится на весь срок кредитования.
Франция сообщила еще о 1438 умерших от коронавируса в стране — это самое большое число умерших в стране за сутки с начала эпидемии. Лидером по числу заразившихся в мире и по уровню смертности от вируса стали США. По данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в в стране количество человек с выявленным коронавирусом приближается к 650 тысячам, число умерших превышает 30 тысяч человек. С начала эпидемии число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, превысило 21 миллион человек. Это беспрецедентный уровень безработицы за всю историю США.
Бессимптомное течение болезни — загадочная особенность вируса, которая позволила распространиться эпидемии шире и быстрее, чем предыдущие вспышки. Как показывают новые исследования, бессимптомных больных оказалось больше, чем думали раньше.
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане. В МИД КНР, в свою очередь, отметили, что версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами. Сегодня эту тему во время телефонного разговора обсудили Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Подчеркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции.
Рвота от усталости, реанимационные койки в операционных палатах и иммунодепрессанты для спасения легких. Врачи московских больниц рассказали, как они работают и чем лечат в
Профилактика коронавируса требует самой простой, но эффективной меры — самоизоляции. Но случаи побегов из изоляции идут на десятки и сотни. Люди убегают от врачей в аэропортах, покидают больницы, прячутся от полиции. Почему россияне бегают от врачей и не соблюдают карантин?
Вернувшись к привычной жизни, мы, возможно, обнаружим, что в окружающей среде произошли изменения. Рассказываем, какие новости о нависших над планетой природных угрозах вы могли пропустить, отвлекшись на пандемию.
Художник признался, что жена не оценила его творчество во время самоизоляции.