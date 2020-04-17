09:14 (мск), источник: BBC News Русская служба
Львы заснули прямо на дороге. Они поняли, что людей на ней больше нет
Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию.
Так и произошло в национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге.
Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.
Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека.
Может подумали, что им это приснилось? На самом деле нет.
«Львы привыкли к людям в автомобилях, — объясняет Соури. — У всех животных есть инстинктивный страх перед пешеходами, поэтому если бы я к ним подошел на ногах, они бы никогда не позволили мне подойти так близко».
Ричард Соури сделал эти редкие фото на мобильный телефон из своего автомобиля.