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09:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Львы заснули прямо на дороге. Они поняли, что людей на ней больше нет

Рано или поздно животные должны были заметить, что люди вокруг исчезли, и они спокойно могут занимать их территорию.

Источник: BBC News Русская служба

Так и произошло в национальном парке Крюгер в Южноафриканской республике, где львы решили вздремнуть на некогда оживленной дороге.

Смотритель парка Ричард Соури заметил эту картину во время патрулирования парка. С 25 марта парк закрыт на карантин, но Соури продолжает работать.

Источник: BBC News Русская служба

Он рассказал, что обычно такую картину можно встретить по ночам, когда в парке никого нет, но сейчас там нет никого и днем, поэтому львы решили прилечь и, кажется, не обратили никакого внимания на человека.

Может подумали, что им это приснилось? На самом деле нет.

Источник: BBC News Русская служба

«Львы привыкли к людям в автомобилях, — объясняет Соури. — У всех животных есть инстинктивный страх перед пешеходами, поэтому если бы я к ним подошел на ногах, они бы никогда не позволили мне подойти так близко».

Источник: BBC News Русская служба

Ричард Соури сделал эти редкие фото на мобильный телефон из своего автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.
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