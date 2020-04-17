00:55 (мск), источник: Коммерсантъ
«Аэрофлот» закрыл продажи билетов на международные рейсы до августа
«Аэрофлот» остановил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. В данный момент билеты на полеты из Москвы в
«Ъ» направил запрос в «Аэрофлот».
Российские власти для предотвращения распространения эпидемии коронавируса COVID-19 закрыли международное пассажирское авиасообщение с 27 марта, сейчас выполняются только вывозные рейсы для доставки российских граждан из зарубежных стран. С 30 марта закрыты государственные границы, исключения действуют в отношении дипломатических работников, водителей грузовых автомобилей, экипажей судов.
По всему миру отменена большая часть как международных, так и внутренних рейсов авиакомпаний. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на земле стоит не менее трети мирового флота гражданских судов. Власти РФ не объявляют дату возобновления международного авиасообщения: она будет зависеть от сроков преодоления пандемии.
Герман Костринский