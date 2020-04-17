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04:54 (мск), источник: ТАСС

В МЧС посоветовали не носить защитную маску на улице

Специалисты также рекомендовали в условиях пандемии коронавируса соблюдать нормальный режим сна и включить в рацион питания белковую пищу.

Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:38 MSK, 17.04
Источник: Reuters

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Специалисты МЧС России в условиях пандемии коронавируса рекомендуют соблюдать нормальный режим сна, включить в рацион питания белковую пищу, а также отказаться от ношения защитных масок на улице.

«Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», — говорится в рекомендациях МЧС.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Специалисты также советуют не носить маску на улице. «Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит», — советуют в МЧС.

Маска необходима в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями, при общении с людьми, которые имеют признаки заболевания.

В МЧС напомнили, что маски имеют разную структуру, могут быть одноразовыми и многоразовыми, но все время носить одну и ту же маску нельзя, поскольку можно инфицировать себя дважды.

«Непринципиально, какой стороной внутрь ее носить. Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров», — предупредили в МЧС, посоветовав не забывать чаща менять маски и после снятия тщательно мыть руки.

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